អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លី ឈាំង បានអះអាងថា ប្រទេសចិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយមិត្តភាពជាមួយវៀតណាម ដោយចាត់ទុកវៀតណាមជាទិសដៅអាទិភាពក្នុង គោលនយោបាយការទូតអ្នកជិតខាងរបស់ចិន និងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដឹកនាំដោយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម ក្នុងការអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវគោលដៅ និងភារកិច្ចដែលមហាសន្និបាតលើក ទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានដាក់ចេញ ដោយសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៤៥។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានអះអាងថា វៀតណាមជានិច្ចកាលចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយចិន ជាគោលជំហរដ៏ឥតងាករេ ជាតម្រូវការសត្យានុម័ត និងជាជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសជារួម។ វៀតណាមមានបំណងនិងប្តេជ្ញាចិត្ត រួមជាមួយចិនជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើងដល់កំពស់ថ្មី។
នៅរសៀលថ្ងៃដដែល អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានជួបសវនាការជាមួយប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិន លោក ចាវ ឡឺជី (Zhao Leji)៕