Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម កាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំកិច្ចការបរទេសនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំកិច្ចការបរទេស និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ (ហៅកាត់ថាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) មានសមាជិកចំនួន ៣៧ រូប។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម។ រូបថត៖ TTXVN

នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩៨ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ការិយាល័យនយោបាយបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំកិច្ចការបរទេស និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ គណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំកិច្ចការបរទេស និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ (ហៅកាត់ថាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) មានសមាជិកចំនួន ៣៧ រូប។ អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក តូ ឡឹម កាន់តំណែងការជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ធ្វើជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរួមមាន៖ លោក ត្រឹន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភា; លោក ត្រឹន កឹមទូ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិម។​ លោក ឡេ ហយទ្រុង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ធ្វើការជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ច​ការបរទេសរបស់រដ្ឋ​​សភាត្រូវ​អនុវត្ត​ន៍ដោយសមកាលកម្មជាមួយនឹងកិច្ច​ការបរទេសរបស់បក្ស ការទូតរបស់​រដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន

កិច្ច​ការបរទេសរបស់រដ្ឋ​​សភាត្រូវ​អនុវត្ត​ន៍ដោយសមកាលកម្មជាមួយនឹងកិច្ច​ការបរទេសរបស់បក្ស ការទូតរបស់​រដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន

លោកប្រធាន​រដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានស្នើឲ្យស្ថាប័ននានា​ ជ្រួតជ្រាប​ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងកិច្ចការបរទេសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទំនើបរបស់ប្រទេស​ជាតិ​។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top