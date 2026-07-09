Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ ទីក្រុងហាណូយត្រូវតែសម្រេចបានកំណើនលឿនជាងមុន និងមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុន

នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានឲ្យដឹងថា ទីក្រុងត្រូវផ្តោតលើភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល៦ខែចុងឆ្នាំ ដោយខិតខំសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ ប៉ុន្តែមិនលះបង់បរិស្ថាន សុខុមាលភាពសង្គម និងគុណភាពជីវភាពនោះឡើយ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ។ រូបថត៖ VNA

នារសៀលថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ ស្តីពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ; ភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយដើម្បីធានាការអនុវត្តភារកិច្ចនៃឆ្នាំ២០២៦; ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍទីក្រុងហាណូយក្នុងយុគសម័យថ្មី។

នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានឲ្យដឹងថា ទីក្រុងត្រូវផ្តោតលើភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល៦ខែចុងឆ្នាំ ដោយខិតខំសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ ប៉ុន្តែមិនលះបង់បរិស្ថាន សុខុមាលភាពសង្គម និងគុណភាពជីវភាពនោះឡើយ។

“កំណើនពីរខ្ទង់គឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ប៉ុន្តែយើងមិនគួរប្រដេញតាមកំណើនក្នុងតម្លៃណាមួយឡើយ។ ត្រូវកសាងឡើងវិញនូវសេណារីយ៉ូកំណើនសម្រាប់ផ្នែក វិស័យ មូលដ្ឋាននីមួយ និងគម្រោងធំៗ។ ខ្ញុំស្នើឱ្យទីក្រុងហាណូយធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីធនធានអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ដោយកំណត់ឱ្យច្បាស់លាស់ថា តើធនធានណាដែលកំពុងដំណើរការ ធនធានណាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាព វិស័យណាដែលអាចពន្លឿន និងផលិតផលណាដែលអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបាន គឺត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់លើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់”។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងហាណូយត្រូវតែសម្រេចបានកំណើនលឿនជាងមុន ប៉ុន្តែមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុន; ទំនើបជាងមុន ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ខ្លួន; មានវិបុលភាពជាងមុន ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការបង្កើតគំរូថ្មី និងកម្លាំងចលករថ្មីដែលអាច រីកសាយភាយលើទូទាំងប្រទេស៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានទទួលជួបលោក Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ី ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀត​ណាម​។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top