ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ ទីក្រុងហាណូយត្រូវតែសម្រេចបានកំណើនលឿនជាងមុន និងមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុន
នារសៀលថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ ស្តីពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ; ភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយដើម្បីធានាការអនុវត្តភារកិច្ចនៃឆ្នាំ២០២៦; ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍទីក្រុងហាណូយក្នុងយុគសម័យថ្មី។
នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានឲ្យដឹងថា ទីក្រុងត្រូវផ្តោតលើភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល៦ខែចុងឆ្នាំ ដោយខិតខំសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ ប៉ុន្តែមិនលះបង់បរិស្ថាន សុខុមាលភាពសង្គម និងគុណភាពជីវភាពនោះឡើយ។
“កំណើនពីរខ្ទង់គឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ប៉ុន្តែយើងមិនគួរប្រដេញតាមកំណើនក្នុងតម្លៃណាមួយឡើយ។ ត្រូវកសាងឡើងវិញនូវសេណារីយ៉ូកំណើនសម្រាប់ផ្នែក វិស័យ មូលដ្ឋាននីមួយ និងគម្រោងធំៗ។ ខ្ញុំស្នើឱ្យទីក្រុងហាណូយធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីធនធានអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ដោយកំណត់ឱ្យច្បាស់លាស់ថា តើធនធានណាដែលកំពុងដំណើរការ ធនធានណាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាព វិស័យណាដែលអាចពន្លឿន និងផលិតផលណាដែលអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបាន គឺត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់លើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់”។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងហាណូយត្រូវតែសម្រេចបានកំណើនលឿនជាងមុន ប៉ុន្តែមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុន; ទំនើបជាងមុន ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ខ្លួន; មានវិបុលភាពជាងមុន ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការបង្កើតគំរូថ្មី និងកម្លាំងចលករថ្មីដែលអាច រីកសាយភាយលើទូទាំងប្រទេស៕