Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ដល់អាទិភាពដល់បរិមាណទៅជាគុណភាពកម្លាំងពលកម្ម

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា នាពេលខាងមុខ ចាំបាច់ត្រូវវាយតម្លៃឡើងវិញនូវគុណភាពកម្លាំងពលកម្ម ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ដល់អាទិភាពដល់បរិមាណទៅជាគុណភាព ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ សមត្ថភាពរួមចំណែកខ្ពស់ និងផលិតភាពការងារ។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីគុណភាពកម្លាំងពលកម្មវៀតណាម។ រូបថត៖ VNA

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីគុណភាពកម្លាំងពលកម្មវៀតណាម ដំណោះស្រាយសម្រាប់បង្កើតការងារប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់ជនបទ តំបន់ទីក្រុង តំបន់ជនជាតិភាគតិច និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីគុណភាពកម្លាំងពលកម្មវៀតណាម។ រូបថត៖ VNA

ធ្វើសន្និដ្ឋាននៅជំនួបធ្វើការ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា នាពេលខាងមុខ ចាំបាច់ត្រូវវាយតម្លៃឡើងវិញនូវគុណភាពកម្លាំងពលកម្ម ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ដល់អាទិភាពដល់បរិមាណទៅជាគុណភាព ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ សមត្ថភាពរួមចំណែកខ្ពស់ និងផលិតភាពការងារ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យផ្តោតលើការបង្កើតការងារនៅហ្នឹងកន្លែង ដោយបង្កើនតម្លៃការងារក្នុងវិស័យកសិកម្ម ហើយផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីផលិតកម្មបឋម និងផលិតភាពទាប ទៅជាកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ កសិកម្មបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ការផលិតតាមស្តង់ដារ ជាដើម។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ មានប្រសាសន៍ថា៖

«ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មជនបទ ភូមិសិប្បកម្ម ចង្កោមឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្មឧស្សាហកម្មខ្នាតតូច ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម សេវាកម្មមេកានិច ដឹកជញ្ជូន ពាណិជ្ជកម្ម បរិស្ថាន និងថាមពលកកើតឡើងវិញដែលសមស្របនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី OCOP នីមួយៗ ទេសចរណ៍ជនបទ ទេសចរណ៍សហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សហករណ៍គំរូថ្មី សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ការតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ និងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅជនបទ»។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ​លោក តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យបង្កើតការងារប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិច ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការដោះសោរធនធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព និងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានទទួលជួបលោក Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ី ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀត​ណាម​។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top