អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាជីវកម្មនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗ របស់សិង្ហបុរី
ក្នុងជំនួបជាមួយលោក Jonathan Yap នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន CapitaLand Development គ្រុប អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានស្វាគមន៍ចំពោះទិសដៅរបស់ CapitaLand ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍន៍រាល់គម្រោងនានានៅវៀតណាម ជាពិសេស តាមទិសដៅគុណភាពខ្ពស់ ប្រើប្រាស់ដីធ្លីមានប្រសិទ្ធភាព បៃតង ឆ្លាតវៃ មានលទ្ធភាពតភ្ជាប់ជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង និងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទីក្រុងធំៗ របស់វៀតណាម។ ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែរួមដំណើរនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស រួមទាំង CapitaLand អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានស្នើឱ្យ CapitaLand បន្តជាដៃគូវិនិយោគរយៈពេលវែង ដោយរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-សិង្ហបុរីក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន CapitaLand គ្រុប បានសម្តែងគោលបំណងថា នាពេលខាងមុខ ចង់សហការជាមួយវៀតណាម ដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង លំនៅដ្ឋានបៃតង អចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម ភស្តុភារកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបៃតង។
ក្នុងជំនួបជាមួយលោក Wong Kim Yin នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Sembcorp ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង សួនឧស្សាហកម្ម និងដំណោះស្រាយដែលគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនបន្តវិនិយោគ និងពង្រីកទំហំវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលវៀតណាមមានតម្រូវការ។ គោលដៅគឺសម្រាប់ខេត្ត និងក្រុងទាំង ៣៤នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវមានសួនឧស្សាហកម្មវៀតណាម-សិង្ហបុរី (VSIP) យ៉ាងហោចណាស់មួយ ដោយអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅរកសួនឧស្សាហកម្មបៃតង សួនឧស្សាហកម្មឆ្លាតវៃ មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ភស្តុភារកម្មទំនើប និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលិតកម្មដែលមានការបំភាយឧស្ម័នទាប។ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Sembcorp បានសម្តែងបំណងប្រាថ្នាចង់បន្តវិនិយោគ និងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម។ គាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិនិយោគិនបរទេសក្នុងវិស័យដូចគ្នា ដែលកំពុងស្វែងយល់ពីឱកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
នៅរសៀលនេះផងដែរ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹមបានអញ្ជើញជួបជាមួយលោក Bob Chi នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SATS; ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន SEA Limited; លោក Loh Chin Hua នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Keppel និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃធនាគារ UOB៕