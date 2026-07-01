ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម៖ បញ្ហាស្នូលនៃនវានុវត្តន៍គឺប្រែក្លាយឧបករណ៍ទៅជាតម្លៃថ្មីសម្រាប់សង្គម
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទ។ អញ្ជើញចូលរួមមានមានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោក ត្រឹន កឹម ទូ ផងដែរ។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាដឹកនាំ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានចង្អុលបង្ហាញថា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខត្រូវតែលើកកម្ពស់យ៉ាងខ្លាំងនូវការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងអាជីវកម្ម និងសង្គមទាំងមូល។
“បញ្ហាស្នូលនៃវិទ្យាសាស្ត្រគឺការបង្កើតចំណេះដឹងថ្មី។ បញ្ហាស្នូលនៃបច្ចេកវិទ្យាគឺការប្រែក្លាយចំណេះដឹងទៅ ជាឧបករណ៍។ បញ្ហាស្នូលនៃការច្នៃប្រឌិតគឺប្រែក្លាយឧបករណ៍ទៅជាតម្លៃថ្មីសម្រាប់សង្គម។ កត្តាទាំងបីនេះត្រូវតែបំពេញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសជាតិ។ ដូច្នេះ បច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិត្រូវតែ ផ្តោតលើធនធានដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ និងអភិវឌ្ឍទៅជាផលិតផលជាក់ស្តែង។ យើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅសម្រាប់រយៈពេល ១, ៣, ៥ និង ១០ ឆ្នាំខាងមុខ៖ តើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ ផលិតផលអ្វីដែលយើងនឹងមាន អ្វីដែលយើងនឹងនាំចេញ និងភាគរយដែលយើងនឹងរួមចំណែកដល់កំណើន ដល់ការពារជាតិ ដល់សន្តិសុខជាតិ លទ្ធភាពម្ចាស់ការរបស់ប្រទេសជាតិ”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹម បានស្នើឲ្យអាជីវកម្មគួរតែត្រូវបានកំណត់ទីតាំងកណ្តាលនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃការច្នៃប្រឌិត កំណត់មាក់យីហោបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ហើយវិស័យអប់រំត្រូវរៀបចំកម្លាំងពលកម្មបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អនាគតដោយចាប់ផ្តើមពីពេលនេះតទៅ៕