ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ជួបសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់ លោក Petteri Orpo

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ នៅរសៀល ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋសភាហ្វាំងឡង់ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាមលោក តូ ឡឹម បានជួបសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់ លោក Petteri Orpo។
អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បាន ជួបសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់ លោក Petteri Orpo។ (រូបថត៖ VNA)

លោកអគ្គលេខាបក្សបានអះអាងថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយហ្វាំងឡង់លើសសរស្តម្ភសំខាន់ៗដូចជា នយោបាយ - ការទូត ការពារជាតិ - សន្តិសុខ វិទ្យាសាស្ត្រ - បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការអប់រំ - បណ្តុះបណ្តាល បរិស្ថាន និងការឆ្លើយតបនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួមជាមួយហ្វាំងឡង់ ដើម្បីដើរតួជាស្ពាន និងជំរុញកិច្ច សហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម - សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ក៏ដូចជារវាង ហ្វាំងឡង់ - អាស៊ានផងដែរ។

លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឱ្យហ្វាំងឡង់សហការ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ ជាមួយវៀតណាមក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ; លើកទឹកចិត្តអង្គភាពអាជីវកម្ម ហ្វាំងឡង់បង្កើនការវិនិយោគនៅវៀតណាម ជាពិសេសក្នុងវិស័យខ្លាំងរបស់ហ្វាំងឡង់ ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រ ថាមពលកកើតឡើងវិញ បរិស្ថាន បច្ចេកវិទ្យា កែច្នៃ។ លោកអគ្គលេខាបក្សក៏បានស្នើឱ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់ជួយគាំទ្រគណៈកម្មការ អឺរ៉ុប (EC) ក្នុងការដក "កាតលឿង" អំពីការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងគ្មានការគ្រប់គ្រង (IUU) សម្រាប់ជលផលនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងពេល ឆាប់ៗនេះផងដែរ។

រីឯខ្លួនវិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់ លោក Petteri Orpo បានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់បន្តគាំទ្រការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដោយផ្តោតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នវានុវត្តន៍ និងសុខាភិបាល។ ល៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសំណង់ និងគម្រោងជាតិ សំខាន់ៗក្នុងវិស័យផ្លូវដែក (ហៅកាត់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់តាម ប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយខេត្ត និងក្រុងចំនួន ១៨ ដែលមានគម្រោងផ្លូវដែកឆ្លងកាត់។
