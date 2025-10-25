ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី ឋានៈ កិត្យានុភាព និងការចូលរួមចំណែកវិជ្ជមាន និងលេចធ្លោរបស់វៀតណាម
នៅរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការជូនចំពោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទែរេស។
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបន្ទាប់ពីពិធីស្វាគមន៍ ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទែរេស មានអត្ថន័យពិសេសមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ស្របគ្នារវាងវៀតណាម និងអង្គការសហប្រជាជាតិ; ទន្ទឹមនឹងនោះ ថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការគាំទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលជិត ៥ ទសវត្សរ៍កន្លង មក ក៏ដូចជាការគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អគ្គលេខាធិការ លោកហ្គូទែរេស សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះ។
ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមនឹងបន្តធ្វើការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង បានស្នើឡើងនូវវិស័យសំខាន់ៗចំនួន ៥ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀត ណាមនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលខាងមុខ។ ដូច្នេះ វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលយក ប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិចង់បង្កើតទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃភ្នាក់ងារ និងអង្គការនានានៅវៀត ណាម; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាម និងអង្គការសហប្រជាជាតិ ត្រូវផ្តោតលើវិស័យអាទិភាព (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ល។)។ លោកប្រធានរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់សកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ លោកបានស្នើឱ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។ ជាមួយគ្នានេះ ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទៀត។
ចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទែរេស បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី ឋានៈ កិត្យានុភាព និងការចូលរួមចំណែកវិជ្ជមាន និងលេចធ្លោរបស់វៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះចំពោះការ ងាររួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងគ្រប់វិស័យសំខាន់ៗ ជាពិសេសការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនៅទីក្រុងហាណូយ និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ លោកអគ្គលេខាធិការបានអះអាងថា អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបន្តអមដំណើរ និងគាំទ្រអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ រំពឹងថា វៀតណាមនឹងលើកកម្ពស់តួនាទី ឋានៈ និងសំឡេងរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយដើរតួនាទីនាំមុខគេក្នុងការបង្កើតពិភពលោកពហុប៉ូល។
ក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនិងតំបន់ ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តពង្រឹងពហុភាគីនិយម ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើរតួនាទីស្នូល លើកកម្ពស់ការអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ លោកអគ្គលេខាធិការហ្គូទែរេស បានយល់ព្រមលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-អង្គការសហប្រជាជាតិ និងគាំទ្រតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានក្នុងស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខ និងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្លុកក្នុងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់; រក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍ និងអាកាសចរណ៍នៅសមុទ្រខាងកើត និងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២៕