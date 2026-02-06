អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម សីហនុ និងវិមានមិត្តភាព កម្ពុជា - វៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ “ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ”។
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ក៏បានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កា នៅវិមានមិត្តភាព កម្ពុជា - វៀតណាម ផងដែរ។
វិមានអនុស្សាវរីយ៍ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម សីហនុ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - VNA
វិមានអនុស្សាវរីយ៍ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម សីហនុ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - VNA
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម សីហនុ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - VNA
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា នៅវិមានមិត្តភាព កម្ពុជា-វៀតណាម។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - VNA
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា នៅវិមានមិត្តភាព កម្ពុជា-វៀតណាម។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - VNA
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានមិត្តភាព កម្ពុជា - វៀតណាម។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - VNA
កាសែតរូបភាពវៀតណាម/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម