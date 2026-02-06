អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលគាល់ និងសួរសុខទុក្ខ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានអញ្ជើញចូលគាល់ និងសួរសុខទុក្ខ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានអញ្ជើញចូលគាល់ និងសួរសុខទុក្ខ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ VNA
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម ថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូន សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ VNA
សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរប្រទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូន អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម។ រូបថត៖ VNA
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម បានធ្វើសវនការជាមួយ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ VNA
អនុវត្ត៖ VNP / VNA