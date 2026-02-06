អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសួរសុខទុក្ខ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ

អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសាកសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA)
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ចូលជួបសម្តែងការគួរសមចំពោះ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA
អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម ថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូន ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA
ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ប្រទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូន អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA
