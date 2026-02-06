Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសួរសុខទុក្ខ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសួរសុខទុក្ខ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។
  អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសាកសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA)  
  អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ចូលជួបសម្តែងការគួរសមចំពោះ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA  
  អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម ថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូន ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA  
  ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ប្រទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូន អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA  
  អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសាកសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។ រូបថត៖ ថុងញឹត / VNA  

កាសែតរូបភាពវៀតណាម/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ “ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ”។
