ព័ត៌មាន
អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងស្វាមី ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានសារសំខាន់ ដែលជួយបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយ បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំកន្លះ នៃការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។
សម្រាប់វៀតណាម ការទទួលស្វាគមន៍អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីមកបំពេញទស្សនកិច្ច រួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បក្ស រដ្ឋដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូង ជាពិសេសអូស្ត្រាលី ដែលជាប្រទេសមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងតំបន់ មុននេះគឺជាប្រទេសលោកខាងលិចដំបូងគេដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត ហើយបច្ចុប្បន្នមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងវិជ្ជមានជាមួយវៀតណាម។
សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ បានបង្ហាញនូវគោលនយោបាយខ្ជាប់ខ្ជួនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងនោះមានវៀតណាមផងដែរ៕