ព័ត៌មាន

ឡឹមដុង – ភ្នំពេញ៖ ស្ពានថ្មីមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា

ក្នុងបរិយាកាសរីករាយអំណរចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០២៦ នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តឡឹមដុង បានរៀបចំសន្និសីទជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងវិនិយោគខេត្តឡឹមដុង ឆ្នាំ២០២៦។
អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឡឹមដុង លោក ប៊ូយ ថាំង (រូបថត៖ VOV-Phnom Penh/TT Campuchia)

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឡឹមដុង លោក ប៊ូយ ថាំង បានសង្កត់ធ្ងន់លើសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍៖ ព្រំដែន - ព្រៃឈើ - តំបន់ខ្ពង់រាប - សមុទ្រ គឺជាចំណុចសំខាន់ដ៏សំខាន់នៃច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើត-ខាងលិច ដែលភ្ជាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចស្វាហាប់នៃភាគខាងលិចវៀតណាមជាមួយខេត្តភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅត្រង់ខេត្តមណ្ឌលគីរី ដែលមានព្រំដែនជាង ១៤១ គីឡូម៉ែត្រ។ ដូច្នេះ ឡឹម ដុង គឺជាស្ពានសេដ្ឋកិច្ចធម្មជាតិរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា។

យោងតាមលោក ង្វៀន ហ៊ូវ ភូ ទីប្រឹក្សាស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា វៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទាំងបីរបស់កម្ពុជា (បន្ទាប់ពីចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក) និងជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេទីពីររបស់ខ្លួន។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង និងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក។

លោក ប៉ែន សុវិជាតិ រដ្ឋលេខាធិការរីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទ (រូបថត៖ VOV-Phnom Penh)

 

ចំពោះលោកវិញ រដ្ឋលេខាធីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា លោក ប៉ែន សុវិជាតិ បានថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអនុគ្រោះជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស និងពង្រីកទីផ្សារដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍៕

តាម vovworld.vn/km-KH

កម្មវិធីសិល្បៈ សំឡេងនៃយុគសម័យថ្មី បើកមហៅស្រពវិទ្យុទូទាំងប្រទេស

កម្មវិធីសិល្បៈ "សំឡេងនៃយុគសម័យថ្មី" បើកមហៅស្រពវិទ្យុទូទាំងប្រទេស

ពិធីបើកមហោស្រពផ្សាយសំឡេងជាតិលើកទី១៧ ដែលមានប្រធានបទ "ផ្សាយសំឡេងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដ៏រឹងមាំ និងវិបុលភាព" និងកម្មវិធីសិល្បៈ "សំឡេងនៃយុគសម័យថ្មី" បានទាក់ទាញមនុស្ស និងអ្នកទេសចរប្រមាណ ៥០.០០០នាក់ ហើយបានធ្វើឡើងនាយប់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា នៅទីលាន ៣០/១០ (សង្កាត់ហាឡុង ខេត្តក្វាងនិញ)។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម សម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងនិញ។
