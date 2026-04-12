ព័ត៌មាន
ឡឹមដុង – ភ្នំពេញ៖ ស្ពានថ្មីមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឡឹមដុង លោក ប៊ូយ ថាំង បានសង្កត់ធ្ងន់លើសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍៖ ព្រំដែន - ព្រៃឈើ - តំបន់ខ្ពង់រាប - សមុទ្រ គឺជាចំណុចសំខាន់ដ៏សំខាន់នៃច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើត-ខាងលិច ដែលភ្ជាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចស្វាហាប់នៃភាគខាងលិចវៀតណាមជាមួយខេត្តភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅត្រង់ខេត្តមណ្ឌលគីរី ដែលមានព្រំដែនជាង ១៤១ គីឡូម៉ែត្រ។ ដូច្នេះ ឡឹម ដុង គឺជាស្ពានសេដ្ឋកិច្ចធម្មជាតិរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា។
យោងតាមលោក ង្វៀន ហ៊ូវ ភូ ទីប្រឹក្សាស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា វៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទាំងបីរបស់កម្ពុជា (បន្ទាប់ពីចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក) និងជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេទីពីររបស់ខ្លួន។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង និងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក។