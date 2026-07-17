Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ឡាវកាយ ប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានតម្លាភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឡាវកាយ បានរៀបចំសន្និសីទជំរុញការវិនិយោគខេត្តឡាវកាយ ឆ្នាំ២០២៦ ដោយមានប្រធានបទ "ឡាវកាយ - តភ្ជាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ - បៃតងនិងប្រកបដោយចីរភាព" ដែលមានគោលបំណងណែនាំអំពីសក្តានុពល គុណសម្បត្តិ និងឱកាសវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញនៅក្នុងខេត្ត។
ទិដ្ឋភាព​កិច្ច​ប្រជុំ​។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងឱកាសចូលរួម និងដឹកនាំសន្និសីទនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ កួក យ៊ុង បានស្នើឱ្យសហគមន៍ធុរកិច្ចស្រាវជ្រាវ និងវិនិយោគលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជា៖ “ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ធុរកិច្ចឱ្យបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគនៅឡាវកាយ។ ការវិនិយោគនៅ ឡាវកាយ នាពេលនេះ មិនត្រឹមតែជាការសម្រេចចិត្តធ្វើអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យមួយដែលនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាភាពជាដៃគូជាមួយតំបន់ក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ លើកកម្ពស់ស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅ លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រៃភ្នំ និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរ”។

នៅផ្នែកតំបន់ លោក យឿង កួក ហ៊ុយ លេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ឡាវកាយបានប្តេជ្ញាចិត្តថា៖ “ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈថា "ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មគឺជាភាពជោគជ័យរបស់តំបន់" និងបាវចនា "អាជីវកម្មរីកចម្រើន - ឡាវកាយអភិវឌ្ឍន៍" យើងប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានតម្លាភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងអំណោយផល ដូច្នេះវិនិយោគិនគ្រប់រូបដែលមកកាន់ឡាវកាយនឹងមានអារម្មណ៍ទទួលបានការអមដំណើរ និង ការប្តេជ្ញាចិត្តតាមរយៈលទ្ធផល និងការជឿទុកចិត្តតាមរយៈតម្លៃដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេលវែង”។

នៅក្នុងសន្និសីទនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឡាវកាយ បានផ្តល់សេចក្តីសម្រេចអនុម័តវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងចំនួន ២៤ ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង ២៤,១៦០ ពាន់លានដុង (ប្រហែលជាង ៩១០ លានដុល្លារអាមេរិក)៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤ នៅអគាររដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top