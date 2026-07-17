ព័ត៌មាន
ឡាវកាយ ប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានតម្លាភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិន
ក្នុងឱកាសចូលរួម និងដឹកនាំសន្និសីទនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ កួក យ៊ុង បានស្នើឱ្យសហគមន៍ធុរកិច្ចស្រាវជ្រាវ និងវិនិយោគលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជា៖ “ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ធុរកិច្ចឱ្យបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគនៅឡាវកាយ។ ការវិនិយោគនៅ ឡាវកាយ នាពេលនេះ មិនត្រឹមតែជាការសម្រេចចិត្តធ្វើអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យមួយដែលនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាភាពជាដៃគូជាមួយតំបន់ក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ លើកកម្ពស់ស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅ លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រៃភ្នំ និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរ”។
នៅផ្នែកតំបន់ លោក យឿង កួក ហ៊ុយ លេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ឡាវកាយបានប្តេជ្ញាចិត្តថា៖ “ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈថា "ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មគឺជាភាពជោគជ័យរបស់តំបន់" និងបាវចនា "អាជីវកម្មរីកចម្រើន - ឡាវកាយអភិវឌ្ឍន៍" យើងប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានតម្លាភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងអំណោយផល ដូច្នេះវិនិយោគិនគ្រប់រូបដែលមកកាន់ឡាវកាយនឹងមានអារម្មណ៍ទទួលបានការអមដំណើរ និង ការប្តេជ្ញាចិត្តតាមរយៈលទ្ធផល និងការជឿទុកចិត្តតាមរយៈតម្លៃដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេលវែង”។
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឡាវកាយ បានផ្តល់សេចក្តីសម្រេចអនុម័តវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងចំនួន ២៤ ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង ២៤,១៦០ ពាន់លានដុង (ប្រហែលជាង ៩១០ លានដុល្លារអាមេរិក)៕