ព័ត៌មាន

ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល ណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ

នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា (ម៉ោងនៅវៀតណាម) ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ជនវៀតណាម នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ទាក់ទងនឹងវិធានការធានាសុវត្ថិភាព ដោយឌធានាសុវត្ថិភាពតាមការណែនាំរបស់បញ្ជាការរណសិរ្សផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែល ដែលអនុវត្តចាប់ពីម៉ោង ៨ ថ្ងៃទី ៧ ខែមីនា ដល់ម៉ោង ៨ យប់ ថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) ទូទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។

ភារធាវីវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល លោក Nghiem Xuan Hai Dang។ រូបថត៖ Thanh Binh - អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VNA ប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល

ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល ស្នើឲ្យសហគមន៍ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការសុវត្ថិភាពមួយចំនួន។ ជាពិសេស ការជួបជុំធំៗត្រូវបានកំណត់ត្រឹមអតិបរមា ៥០ នាក់ ដោយផ្តល់ថា ទីតាំងនោះអាចចូលទៅដល់ទីជម្រកស្តង់ដារក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។ សម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងកន្លែងធ្វើការ ភ្នាក់ងារ អាជីវកម្ម និងកន្លែងធ្វើការត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការ លុះត្រាតែមានលទ្ធភាពចូលទៅដល់ទីជម្រកស្តង់ដារក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសេវាកម្មសំខាន់ៗនៅតែបន្តដំណើរការស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ ពីអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែល។

ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ មិនមានរបាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនវៀតណាមនោះទេ ហើយបងប្អូនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។  ស្ថានទូតបានស្នើឱ្យសហគមន៍ ជនវៀតណាមបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង នូវគោលការណ៍ណែនាំថ្មីពី អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចាត់វិធានការប្រកបដោយភាពសកម្មដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្រួសារ ព្រមទាំងតាមដានជាប្រចាំនូវការប្រកាសជាផ្លូវការពីបញ្ជាការរណសិរ្សផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អ៊ីរ៉ង់ជ្រើសតាំងមេដឹកនាំកំពូលថ្មី

អ៊ីរ៉ង់ជ្រើសតាំងមេដឹកនាំកំពូលថ្មី

នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការជ្រើសតាំង កូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំកំពូល Ayatollah Ali Khamenei គឺលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ឲ្យកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកំពូលទីបីរបស់ប្រទេសនេះ។
