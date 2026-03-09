ព័ត៌មាន
ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល ណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ
ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល ស្នើឲ្យសហគមន៍ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការសុវត្ថិភាពមួយចំនួន។ ជាពិសេស ការជួបជុំធំៗត្រូវបានកំណត់ត្រឹមអតិបរមា ៥០ នាក់ ដោយផ្តល់ថា ទីតាំងនោះអាចចូលទៅដល់ទីជម្រកស្តង់ដារក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។ សម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងកន្លែងធ្វើការ ភ្នាក់ងារ អាជីវកម្ម និងកន្លែងធ្វើការត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការ លុះត្រាតែមានលទ្ធភាពចូលទៅដល់ទីជម្រកស្តង់ដារក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសេវាកម្មសំខាន់ៗនៅតែបន្តដំណើរការស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ ពីអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែល។
ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ មិនមានរបាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនវៀតណាមនោះទេ ហើយបងប្អូនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។ ស្ថានទូតបានស្នើឱ្យសហគមន៍ ជនវៀតណាមបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង នូវគោលការណ៍ណែនាំថ្មីពី អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចាត់វិធានការប្រកបដោយភាពសកម្មដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្រួសារ ព្រមទាំងតាមដានជាប្រចាំនូវការប្រកាសជាផ្លូវការពីបញ្ជាការរណសិរ្សផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត៕