ព័ត៌មាន
ស៊ីហ្គេមទី៣៣៖ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមរំពឹងថានឹងទទួលបានមេដាយមាសបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យក្បាច់គុននៅថ្ងៃប្រកួតទី ៨
ក្នុងនោះ
សិល្បៈក្បាច់គុននឹងក្លាយជាចំណុចសំខាន់ ហើយកីឡាបាញ់ធ្នូ និងអុកក៏ត្រូវបាន រំពឹងថា
នឹងនាំយកមេដាយមាសបន្ថែមទៀតសម្រាប់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមនៅថ្ងៃនេះផងដែរ។
មុននោះ អត្តពលកម្មវៀតណាមបាននាំយកមេដាយមាសជាបន្តបន្ទាប់ ដោយបញ្ជាក់ពីតំណែងលេខមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃប្រកួតថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ)។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៧ នៃការប្រកួត គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន ៤៨ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន ៥៤ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ៧៦ គ្រឿង ដោយនៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៣ នៃចំណាត់ថ្នាក់មេដាយ នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី ៣៣៕