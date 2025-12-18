Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ស៊ីហ្គេមទី៣៣៖ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមរំពឹងថានឹងទទួលបានមេដាយមាសបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យក្បាច់គុននៅថ្ងៃប្រកួតទី ៨

នាថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូនេះ អត្តពលិកវៀតណាមនឹងបន្តប្រកួតប្រជែងក្នុងវិញ្ញាសារកីឡាជាច្រើន នៅស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣ ដោយសង្ឃឹមថា នឹងដណ្តើមបានមេដាយជាច្រើនថែមទៀត។
ក្រុមកីឡាការិនីចែកទូកវៀតណាមឈ្នះមេដាយមាស។ (រូបថត៖ VOV)

ក្នុងនោះ សិល្បៈក្បាច់គុននឹងក្លាយជាចំណុចសំខាន់ ហើយកីឡាបាញ់ធ្នូ និងអុកក៏ត្រូវបាន រំពឹងថា នឹងនាំយកមេដាយមាសបន្ថែមទៀតសម្រាប់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមនៅថ្ងៃនេះផងដែរ។

មុននោះ អត្តពលកម្មវៀតណាមបាននាំយកមេដាយមាសជាបន្តបន្ទាប់ ដោយបញ្ជាក់ពីតំណែងលេខមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃប្រកួតថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ)។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៧ នៃការប្រកួត គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន ៤៨ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន ៥៤ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ៧៦ គ្រឿង ដោយនៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៣ នៃចំណាត់ថ្នាក់មេដាយ   នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី ៣៣៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរាល់ដំណោះស្រាយ ដើម្បីកសាងខឿនការពារជាតិក្នុងប្រជាជនទាំងមូលកាន់តែរឹងមាំនិងទំនើប

អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរាល់ដំណោះស្រាយ ដើម្បីកសាងខឿនការពារជាតិក្នុងប្រជាជនទាំងមូលកាន់តែរឹងមាំនិងទំនើប

អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងមតិនៅក្នុងសន្និសីទ ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានស្នើឱ្យគណៈកម្មការបក្សយោធាមជ្ឈឹម ក្រសួងការពារប្រទេស បន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលមាគ៌ាការពារជាតិយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងមានប្រសិទ្ធភាព។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top