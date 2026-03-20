ព័ត៌មាន
សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដំណើរការស្របតាមគោលការណ៍ទីផ្សារ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)
“សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដំណើរការយ៉ាងពេញលេញ និងសមកាលកម្ម ស្របតាមច្បាប់នៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ ហើយប្រទេសជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ឋានៈសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររបស់វៀតណាម។ សកម្មភាពអាជីវកម្ម និងផលិតកម្មនៅវៀតណាមតែងតែផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាម បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងបទប្បញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)។ ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាន ដែលនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្ម និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ”។
យោងតាមលោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង វៀតណាមតែងតែផ្លាស់ប្តូរ និងសន្ទនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រចាំ ហើយនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន និងបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់វៀតណាម ដោយឆ្ពោះទៅកសាងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្ថិរភាព រយៈពេលវែង និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរ៕