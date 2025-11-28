Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សេចក្តីព្រាងច្បាប់វិនិយោគ (វិសោធនកម្ម)៖ បញ្ជីផ្នែករបរអនុគ្រោះគួរតែផ្តោតលើផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ

នាថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ បន្តសម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ បណ្តាសមាជិកសភាបានពិភាក្សានៅក្នុងសាលប្រជុំ អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិនិយោគ (វិសោធនកម្ម)។
សម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិនិយោគ (វិសោធនកម្ម)។ រូបថត៖ រដ្ឋសភា

បណ្តាសមាជិកសភាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរបកគំហើញថ្មីៗនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ដូចជា៖ ការកាត់បន្ថយនីតិវិធី ការបង្រួមនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីវិសាលភាពនៃគម្រោងដែលត្រូវតែអនុម័តលើគោលការណ៍វិនិយោគ បញ្ជាក់ពីផ្នែកអាជីវកម្មមានលក្ខខណ្ឌ ជំរុញវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា បញ្ជីផ្នែករបរដែលត្រូវបានអនុគ្រោះវិនិយោគ គួរតែផ្តោតលើផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ ផ្តល់អាទិភាពដល់សេដ្ឋកិច្ចបញ្ញា និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ សមាជិកសភា លោក Le Hoang Anh មកពីខេត្ត Gia Lai បានស្នើថា៖ "វៀតណាមកំពុងត្រូវការទាក់ទាញគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ក្នុងវិស័យ Semiconductor បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ថាមពលបៃតង និងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ។ ខ្ញុំស្នើឱ្យបន្ថែមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើបរិមាណ ការអនុគ្រោះសម្រាប់វិនិយោគត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរពីទំហំទៅជាគុណភាព"។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ រដ្ឋសភាក៏បានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ «សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ»

«សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតី ស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយត្រួសត្រាយផ្លូវ និងលះបង់ក្នុងយុគ សម័យថ្មី»។
