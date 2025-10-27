Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការ យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព

ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាលើក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការ យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគី ដោយហេតុនេះបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលទីផ្សារយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការនាំចេញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក។
ចាប់តាំងពីខែមេសាមក វៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំការចរចាពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកជាច្រើនលើកច្រើនសារ ទាំងកម្រិតបច្ចេកទេស និងកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រី (រូបថត៖ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម)

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការ យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព នឹងទទួលមរតក និងអភិវឌ្ឍន៍លើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរ រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិក-វៀតណាម ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ ២០០០ និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០១។

បទប្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការ យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងវៀតណាម នឹងរួមមាន៖ វៀតណាមនឹងផ្តល់ការចូលទីផ្សារអនុគ្រោះសម្រាប់ការនាំចេញកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្មស្ទើរតែទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក;សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាពន្ធគយបដិការ ២០% ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងបទបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ ១៤២៥៧ ចុះថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ទំនិញដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសវៀតណាម; ព្រមទាំងកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលនៅក្នុងបញ្ជីដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី III នៃបទបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ ១៤៣៥៦ ចុះថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ - "ការកែតម្រូវពន្ធដែលអាចកើតមានសម្រាប់ដៃគូដែលមានទំនោរទៅរកដៃគូ" - ដើម្បីទទួលបានអត្រាពន្ធបដិការ 0%៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផាម មិញ ជីញ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិក លើកទី ១៣

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផាម មិញ ជីញ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិក លើកទី ១៣

នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតគូឡាឡាំពួរ នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោកផាម មិញ ជីញ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍-អាស៊ាន និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិកលើកទី ១៣។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top