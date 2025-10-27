ព័ត៌មាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការ យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការ
យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព នឹងទទួលមរតក
និងអភិវឌ្ឍន៍លើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិក-វៀតណាម
ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ ២០០០ និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០១។
បទប្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការ យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងវៀតណាម នឹងរួមមាន៖ វៀតណាមនឹងផ្តល់ការចូលទីផ្សារអនុគ្រោះសម្រាប់ការនាំចេញកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្មស្ទើរតែទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក;សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាពន្ធគយបដិការ ២០% ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងបទបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ ១៤២៥៧ ចុះថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ទំនិញដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសវៀតណាម; ព្រមទាំងកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលនៅក្នុងបញ្ជីដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី III នៃបទបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ ១៤៣៥៦ ចុះថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ - "ការកែតម្រូវពន្ធដែលអាចកើតមានសម្រាប់ដៃគូដែលមានទំនោរទៅរកដៃគូ" - ដើម្បីទទួលបានអត្រាពន្ធបដិការ 0%៕