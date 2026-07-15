ព័ត៌មាន
សុក្រឹតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់សកម្មភាពបោះពុម្ពផ្សាយឌីជីថល
នៅក្នុងសម័យប្រជុំ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌និងសង្គមកិច្ចបានយល់ព្រមលើភាពចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះពុម្ពផ្សាយ ដើម្បីសុក្រឹត្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ បំពេញតម្រូវការនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ ដោយចាត់ទុកថា ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីផ្នត់គំនិតគ្រប់គ្រងទៅជាផ្នត់គំនិតអភិវឌ្ឍន៍ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះពុម្ពផ្សាយនេះ ទោះបីជាធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួនក៏ដោយ ត្រូវតែបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយឌីជីថល; ទន្ទឹមនឹងនោះ ត្រូវបង្កើតយន្តការដ៏រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលួចចម្លងសៀវភៅនៅក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិត"។
សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានឯកភាពជាមូលដ្ឋានលើភាពចាំបាច់នៃការធ្វើ
វិសោធនកម្មច្បាប់ ហើយបានស្នើឲ្យកែលម្អបន្ថែមទៀតនូវបទប្បញ្ញត្តិលើគំរូសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយ-ផ្សព្វផ្សាយ; បំពេញបន្ថែមនូវយន្តការអភិវឌ្ឍការបោះពុម្ពផ្សាយឌីជីថល ការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ពង្រឹងការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងដោះស្រាយការរំលោភបំពានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង៕