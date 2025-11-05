ព័ត៌មាន
សុក្រិតអនុក្រឹត្យចំនួន ៨ ដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម ក្នុងខែវិច្ឆិកា
អញ្ជើញថ្លែងមតិបើក នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ បានលើកច្បាស់ថា៖ ការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានបក្ស និងរដ្ឋកំណត់ថា ជាជំហានលោតផ្លោះអំពីស្ថាប័ន។ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៩ រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ២២២ ស្តីពីមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម ជាមួយនឹងយន្តការ និងគោលនយោបាយពិសេសមួយចំនួន។ រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមួយដើម្បីផ្តោតលើការដឹកនាំ ដោយចំណាយពេលវេលា ធនធាន និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម។ ដូច្នេះ បទប្បញ្ញត្តិបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាមដែលមានទីតាំងចំនួន ២ គឺទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាង ជាមួយនឹងយន្តការ និងគោលនយោបាយអនុគ្រោះ...ដើម្បីដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិស្របតាមការអនុវត្តអន្តរជាតិ។
ដោយមានស្មារតីនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម ក្រោមគំរូ "មជ្ឈមណ្ឌលមួយ - គោលដៅមកដល់ពីរ" នៅខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើបង្ហើយ ចេញផ្សាយអនុក្រឹត្យចំនួន ៨ ស្តីពីគោលនយោបាយនិងយន្តការ ស្របតាមសិទ្ធិអំណាច ដោយមានគោលដៅបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានទាំងភាពច្នៃប្រឌិត ការប្រកួតប្រជែង ស្ថិរភាព ស្របគ្នានិងមានសមត្ថភាពដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជោគជ័យ និងចីរភាព៕