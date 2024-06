មេដាយរួមមាន៖ Nguyen Thanh Duy (សំរឹទ្ធ), Ha Duyen Phuc (ប្រាក់) Nguyen The Quan (សំរឹទ្ធ) Truong Phi Hung (សំរឹទ្ធ) Nguyen Nhat Minh (សំរឹទ្ធ) Hoang Tuan Kiet (សំរឹទ្ធ) Than The Cong (មាស) និង Tran Vu Le Hoang (សំរឹទ្ធ)។ រូបថត៖ TTXVN