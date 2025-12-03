ព័ត៌មាន
សិស្សវៀតណាមចំនួន ៦ នាក់ឈ្នះមេដាយនៅសង្វៀនអន្តរជាតិ IJSO ឆ្នាំ២០២៥
អ្នកគ្រូ Mai Thi Tinh គ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យានៅវិទ្យាល័យជំនាញហាណូយ -Amsterdam បានឲ្យដឹងថា៖
“វិញ្ញាណសារប្រឡងឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រទេសចូលរួមវាយតម្លៃថា ជាការប្រឡងដ៏លំបាកបំផុតមិនធ្លាប់មាន ដោយសារតែសំណួរមុខវិជ្ជាតែមួយមានតិចតួច និងតម្រូវការចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅលើវិស័យទាំងបីគឺ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យា។ មុនពេលរៀបចំសម្រាប់ការប្រឡង សិស្សត្រូវបានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជាក់ស្តែងយ៉ាងហ្មត់ចត់ដោយក្រុមសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យហាណូយ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ និង VinUni”។
ការប្រកួតប្រជែងនេះមានការចូលរួមពីប្រទេសឈានមុខគេជាច្រើនក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋាននៅក្នុងពិភពលោក និងតំបន់ដូចជា រុស្ស៊ី ឥណ្ឌា តៃវ៉ាន់ (ចិន) និងថៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេសវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦ ក្នុងចំណោមប្រទេស និងដែនដីចំនួន ២៤ ដែលបង្ហាញថាកម្រិតចំណេះដឹងរបស់សិស្សវៀតណាមអាចកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនាពេលអនាគត៕