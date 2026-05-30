ព័ត៌មាន
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសាររបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនជឿជាក់ថា ការដែលលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសុន្ទរកថាសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La បង្ហាញពីការទទួលស្គាល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះតួនាទី និងឋានៈកាន់តែកើនឡើងរបស់វៀតណាម។ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិន បានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងតួនាទីមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន នៅពេលដែលមេដឹកនាំវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថា អាស៊ានបន្តដើរតួនាទី "ជារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការសន្ទនា និងតុល្យភាព"។
កាសែត Reuters របស់អង់គ្លេស បានឱ្យដឹងថា នៅក្នុងសុន្ទរកថាសំខាន់នៅកិច្ចសន្ទនា Shangri-La លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម មិនត្រឹមតែបានចង្អុលបង្ហាញពីវិបត្តិធំៗចំនួនបីដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្ញើសារមួយដែលអំពាវនាវឱ្យពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិ ជំរុញកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព និងការកសាងយន្តការសន្ទនាប្រកបដោយតម្លាភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ជម្លោះ។ ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Channel News Asia របស់សិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថា សុន្ទរកថាបើករបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម គឺជាចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតមួយនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំនេះ ។ CNA បានបញ្ជាក់ថា សុន្ទរកថាបើករបស់មេដឹកនាំកំពូលវៀតណាមនៅក្នុងវេទិកាការពារជាតិឈានមុខគេរបស់អាស៊ី បានបង្ហាញពីតួនាទី និងខានៈកាន់តែកើនឡើងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ និងអន្តរជាតិ។
យោងតាម Bloomberg សុន្ទរកថានេះបានដាក់ចេញនូវសំណើជាច្រើនដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត និងទប់ស្កាត់ជម្លោះនៅក្នុងតំបន់។ ចំណែកឯប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អាមេរិក CNBC បានផ្តោតលើសារនៃ "ការប្តេជ្ញាចិត្តដោយមានទំនួលខុសត្រូវ" ពីប្រទេសធំៗ ចំពោះតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក។ យោងតាម CNBC លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការប្រកួតប្រជែងគឺជៀសមិនរួចទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែដាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ តម្លាភាព និងការអត់ធ្មត់ដើម្បីធានាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពរយៈពេលវែង៕