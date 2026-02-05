ព័ត៌មាន
សារព័ត៌មានកម្ពុជាចុះផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម ដោយបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្រោមបាវចនានៃ "ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពជាប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែង សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាព" នៃប្រទេសទាំងពីរ និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។
កាសែត "កោះសន្តិភាព" បានកត់សម្គាល់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងទេសចរណ៍ គឺជាចំណុចភ្លឺស្វាងមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ជាមួយនឹងកំណើនស្ថិរភាព។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានឈានដល់ ១១,៣៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ បច្ចុប្បន្ន វៀតណាម គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទីបីរបស់កម្ពុជា (បន្ទាប់ពីចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក) និងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)។ ភាគីទាំងពីរកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចំនួន ២០ ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ កាសែត "កម្ពុជាថ្មី" បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងការនាំទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទិសដៅកាន់តែមានខ្លឹមសារ និងមានប្រសិទ្ធភាព ស្របតាមតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗ៕