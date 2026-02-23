ព័ត៌មាន
សារទូរលេខអបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម
ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៤២ នៃទិវាបុណ្យជាតិប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម (ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៤ - ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦) នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានផ្ញើសារទូរលេខអបអរសាទរជូនចំពោះព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាល់ បុលគីយ៉ា; លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់មិន បានផ្ញើសារអបអរសាទរជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិ លោក ពេហ៊ីន ដាតូ អាប់ឌុល រ៉ាម៉ាន់ តៃប។
ក្នុងឱកាសនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហោយទ្រុង ក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរជូនរដ្ឋមន្ត្រីទីពីរនៃក្រសួងការបរទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម លោក ដាតូ អេរីវ៉ាន់ ពេហ៊ីន យូសូហ្វ៕