សារទូរលេខនិងលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់វៀតណាម
លោក មីហ្គែល ឌីអាស កាណែល (Miguel Diaz Canel) លេខាទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តគុយបា និងជាប្រធានរដ្ឋគុយបា បានអបអរសាទរចំពោះសមមិត្តអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ក្នុងឱកាសដែលសមមិត្តត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋ ហើយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវឆន្ទៈ និងការសន្យាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតនូវមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
អគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃស.ប.បកូរ៉េ លោក គីម ជុងអ៊ុន (Kim Jong Un) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការដែលសមមិត្ត តូ ឡឹម ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការជឿទុកចិត្ត និងការរំពឹងទុកដ៏ធំធេងរបស់បក្ស និងប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូល មកលើសមមិត្ត ក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានដឹកនាំដោយជោគជ័យនូវបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិប្រកបដោយវិបុលភាព និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ លោក គីម ជុងអ៊ុន បានសម្តែងជំនឿជាក់ថា ដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាង ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រពៃណីរវាងបក្សទាំងពីរ និងរដ្ឋទាំងពីរនឹងបន្តត្រូវបានពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍន៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។
ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ម៉ាកូ រូប៊ីអូ (Marco Rubio) បានផ្ញើសារអបអរសាទរទៅកាន់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង។ នៅក្នុងសារនោះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក រូប៊ីអូ បានឲ្យដឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិកវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយវៀតណាម ដែលត្រូវបានកសាងឡើងអស់រយៈពេលជាងបីទសវត្សរ៍កន្លងមក ជាមួយនឹងមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំ ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងផលប្រយោជន៍រួម ហើយមានបំណងចង់សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងជាមួយប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីជំរុញសន្តិភាព និងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ព្រមទាំងបន្តធ្វើឱ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានសុវត្ថិភាព រឹងមាំ និងរីកចម្រើនជាងមុន៕