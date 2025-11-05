Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សាមគ្គីភាពក្នុងអាស៊ាន គឺជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការធានាស្ថិរភាពនៅសមុទ្រខាងកើត

អ្នកជំនាញបានស្នើឡើងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗជាច្រើន និងវិធានការជាក់ស្តែង ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រខាងកើត ក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់លើសាមគ្គីភាពក្នុងអាស៊ាន ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ហានិភ័យកើនឡើងភាពតានតឹង។

ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិលើកទី១៧ ស្តីពីសមុទ្រខាងកើត ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥។ រូបថត៖ Vinh Thong/VOV-តំបន់ភូមិភាគកណ្តាល

នៅថ្ងៃធ្វើការទីពីរ (ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា) នៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិលើកទី ១៧ ស្តីពីសមុទ្រខាងកើត ក្រោមប្រធានបទ "សាមគ្គីភាពក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជា" អ្នកជំនាញបានបន្តពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជា៖ តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) សារៈសំខាន់នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ ១៩៨២ ក្នុងការធានាស្ថិរភាពនៅសមុទ្រ។ ចំណុចថ្មីនៃសិក្ខាសាលាឆ្នាំនេះគឺវគ្គពិសេស៖ ការសន្ទនារវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដោយចែករំលែកទស្សនៈលើការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាសន្តិភាព។ លើសពីនេះ សិក្ខាសាលាក៏បានឧទ្ទិសវគ្គមួយសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង ចែករំលែកគំនិតថ្មីៗអំពីរបៀប "ពង្រឹងសាមគ្គីភាព យកឈ្នះលើភាពមិនប្រាកដប្រជា"។

មុនោះ នៅថ្ងៃធ្វើការដំបូង (ថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា) សិក្ខាសាលាបានវាយតម្លៃការវិវឌ្ឍថ្មីៗនៅសមុទ្រខាងកើត យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសធំៗ និងផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗលើសមុទ្រ។ អ្នកជំនាញបានស្នើឡើងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗជាច្រើន និងវិធានការជាក់ស្តែង ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រខាងកើត ក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់លើសាមគ្គីភាពក្នុងអាស៊ាន ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ហានិភ័យកើនឡើងភាពតានតឹង៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម អំពីផ្ទាំងរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នរបស់វៀតណាម លោក Shantanu Chakraborty នាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ប្រចាំនៅវៀតណាមដោយវាយតម្លៃថា វៀតណាមត្រូវបង្កើតសន្ទុះកំណើនថ្មីពីការវិនិយោគសាធារណៈនិងវិស័យឯកជន។
