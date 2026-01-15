ព័ត៌មាន
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាក់ដំណើរការដោះស្រាយទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ៧៥
យោងតាមអនុស្សរណៈមួយពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក ការផ្តល់ទិដ្ឋាការនឹងត្រូវផ្អាក នៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសវាយតម្លៃឡើងវិញនូវដំណើរការពិនិត្យរបស់ខ្លួន ដើម្បី "ទប់ស្កាត់ការចូល របស់ជនបរទេសដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនួយសាធារណៈ"។ យោងតាមរបាយការណ៍ ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់រួមមាន ប្រទេសសូម៉ាលី រុស្ស៊ី អ៊ីរ៉ង់ អាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រេស៊ីល នីហ្សេរីយ៉ា និងថៃ។ តំណាងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើព័ត៌មាននេះទេ។
លទ្ធភាពនៃការផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការត្រូវបាននាំចេញ ក្នុងបរិបទដែលយុទ្ធនាការបង្ក្រាប ជនអន្តោប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ផ្តើមដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ ចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២៥ ដោយហេតុផលសន្តិសុខជាតិ។ កាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ លោក ត្រាំ បានប្រកាសថា លោកនឹង "ផ្អាកជាស្ថាពរ” ការអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់ពី "ប្រទេសពិភពទីបី" បន្ទាប់ពីការបាញ់រះនៅក្បែរសេតវិមានដោយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ បណ្តាលឲ្យសមាជិកឆ្មាំជាតិម្នាក់បានស្លាប់៕