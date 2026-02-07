ព័ត៌មាន
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាម ដើម្បីធានាភាពជោគជ័យនៃឆ្នាំ APEC ២០២៧
នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយលោកស្រី Allison Hooker អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី ង្វៀន មិញហាំង បានអះអាងថា វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយមានបំណងចង់ឲ្យភាគីទាំងពីររក្សាការជួបប្រាស្រ័យជាន់ខ្ពស់ជាប្រចាំ បន្តធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី លើវិស័យនានា ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ លោកស្រី អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ង្វៀន មិញហាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃឆ្នាំ APEC ២០២៧ គឺជាសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសពហុភាគីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ហើយវៀតណាមបាននិងកំពុងត្រៀមរៀបចំយ៉ាងសកម្មលើគ្រប់
វិស័យ។
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោកស្រី Allison Hooker បានសម្តែងគោលបំណងថា ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងបន្តសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍ដ៏វិជ្ជមាន ក្នុងនោះមានការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការដែលមានតុល្យភាព និងយុត្តិធម៌ តាមនោះបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Allison Hooker បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងកិត្យានុភាពរបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃឆ្នាំ APEC ជាលើកទីបី ដោយទទួលស្គាល់ស្មារតីសកម្មរបស់វៀតណាមក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ឆ្នាំ APEC ២០២៧ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀត
ណាម ដើម្បីធានាភាពជោគជ័យនៃឆ្នាំ APEC ២០២៧៕