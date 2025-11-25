ព័ត៌មាន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ដោយសន្យាជំរុញសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពនិងយុត្តិធម៌
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ុយក្រែន ដែលចេញផ្សាយដោយសេតវិមាន បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ បាននិយាយថា កិច្ចពិភាក្សាមានលក្ខណៈស្ថាបនា ផ្តោតសំខាន់និងគោរពគ្នាទៅ វិញទៅមក ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការសន្យារួមដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពដ៏យុត្តិធម៌និងយូរអង្វែង។
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមាន ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថា ការពិគ្រោះយោបល់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជំហរ និងកំណត់ជំហានបន្ទាប់ៗ។ លើសពីនេះ ភាគីទាំងពីរបាន បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថា កិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលអនាគតណាមួយត្រូវតែការពារអធិប តេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងពេញលេញ និងនាំមកនូវសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាព និងយុត្តិធម៌។ កិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងហ្សឺណែវបាននាំមកនូវលទ្ធផល ហើយសំណើ សន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបង្ហើយ។ ប្រទេសទាំង ពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការលើសំណើរួមគ្នាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ ដោយ រក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ។ ភាគីទាំងពីរក៏បាន បញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីធានាសន្តិ ភាព សន្តិសុខ ស្ថិរភាព និងការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញផងដែរ៕