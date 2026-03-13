ព័ត៌មាន

សហភាពអឺរ៉ុបព្រមានអំពីការឆ្លើយតប ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធគយ

សហភាពអឺរ៉ុប (EU) នឹង "ឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងនិងសក្តិសម" ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភលើការប្តេជ្ញាចិត្ត របស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធគយទ្វេភាគី។

កំពង់ផែ Los Angeles ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ (រូបថត៖ REUTERS/Caroline Brehman)

សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានលោក Olof Gill អ្នកនាំពាក្យកិច្ចការពាណិជ្ជ កម្មនៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) នាំចេញ នាថ្ងៃទី ១២ ខែមិនា បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោក Trump បានប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេតថ្មីលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ សហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភថា សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រោមមាត្រា ៣០១ នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធគយដែលសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំមុន ដែលបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។

មុននេះ ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Jamieson Greer បានថ្លែងថា រដ្ឋបាលកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកពីរ ដោយផ្តោតលើសមត្ថភាពលើសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួន និងការនាំចូលទំនិញដែលសង្ស័យថាត្រូវបានផលិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ។ ក្នុងនោះ ការស៊ើបអង្កេតលើសមត្ថភាពផលិត លើសនេះផ្តោតលើសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត។

តាមគម្រោង នាសប្តាហ៍ក្រោយ សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មរបស់សភាអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងពិចារណាលើសំណើមួយដើម្បីលុបចោលពន្ធលើទំនិញឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះត្រូវបានមើលឃើញថា ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

វៀតណាមបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ស្ត្រី

វៀតណាមបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ស្ត្រី

នេះជាសកម្មភាពស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជា នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំលើកទី៧០ នៃគណៈកម្មការស្តីពីឋានៈស្ត្រី (CSW) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
