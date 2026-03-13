ព័ត៌មាន
សហភាពអឺរ៉ុបព្រមានអំពីការឆ្លើយតប ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធគយ
សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានលោក Olof Gill អ្នកនាំពាក្យកិច្ចការពាណិជ្ជ កម្មនៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) នាំចេញ នាថ្ងៃទី ១២ ខែមិនា បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោក Trump បានប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេតថ្មីលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ សហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភថា សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រោមមាត្រា ៣០១ នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធគយដែលសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំមុន ដែលបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។
មុននេះ ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Jamieson Greer បានថ្លែងថា រដ្ឋបាលកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកពីរ ដោយផ្តោតលើសមត្ថភាពលើសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួន និងការនាំចូលទំនិញដែលសង្ស័យថាត្រូវបានផលិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ។ ក្នុងនោះ ការស៊ើបអង្កេតលើសមត្ថភាពផលិត លើសនេះផ្តោតលើសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត។
តាមគម្រោង នាសប្តាហ៍ក្រោយ សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មរបស់សភាអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងពិចារណាលើសំណើមួយដើម្បីលុបចោលពន្ធលើទំនិញឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះត្រូវបានមើលឃើញថា ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរ៕