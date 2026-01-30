ព័ត៌មាន
សហភាពអឺរ៉ុបចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមលើវិស័យជាច្រើន
ក្នុងជំនួបនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបមកកាន់វៀតណាម ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ និងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប ទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅ និងចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។
លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី វៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយ-ការទូត សេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខ-ការពារជាតិ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រ វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាម លើការអភិវឌ្ឍវិស័យនេសាទប្រកបដោយចីរភាព ដោយឈានដល់ការដកកាតលឿងប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។
រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប អាន់តូនីញ៉ូ កូស្តា បានអបអរសាទរចំពោះលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងសារជាថ្មីកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំខ្ពស់បំផុត ដោយបន្តដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់របស់វៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី។ ជាមួយគ្នានោះ សហភាពអឺរ៉ុបចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់
ពាណិជ្ជកម្មសេរី ធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន សន្តិសុខ និងការពារជាតិ សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍ និងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសកល។ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការកសាង និងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជាក់ស្តែងនៃក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាម។
មុននោះនារសៀលថ្ងៃទី ២៩ មករា អញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក អាន់តូនីញ៉ូ កូស្តា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញ ជីញបានស្នើឱ្យសហភាពអឺរ៉ុប បញ្ជូនក្រុមត្រួតពិនិត្យមួយមកកាន់វៀត ណាមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃជាក់ស្តែង ដោយគិតគូរពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់វៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនបានគ្រប់គ្រង (IUU) ដើម្បីដក "កាតលឿង" IUU ចំពោះជលផលរបស់ទវៀតណាមឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុប បន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគំរូអភិវឌ្ឍន៍មុខរបរនេសាទ ឆ្ពោះទៅរកទិសដៅទំនើប និងប្រកបដោយចីរភាព។ នៅក្នុងជំនួបនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនូវការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម-EU (EVFTA) និងពន្លឿនការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគ (EVIPA)៕