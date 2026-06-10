Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សហគ្រិនវ័យក្មេងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចទំនើប និងទំនួលខុសត្រូវសង្គម

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហៃផុង មជ្ឈិមសហភាពយុវជន វៀតណាម និងមជ្ឈិមសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាម បានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់សម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្នើមឆ្នាំ២០២៦។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន វ៉ាន់ថាំង ប្រគល់ពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្នើមទាំង ១០ រូប ឆ្នាំ ២០២៦ (រូបថត៖ VNA)

នៅក្នុងពិធីនោះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន វ៉ាន់ថាំង បានទទួលស្គាល់ និងកោតសរសើរដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងចំនួន ៨៧នាក់ ដែលត្រូវបានលើកតម្កើង ជាពិសេសបុគ្គលឆ្នើមបំផុតចំនួន ១០នាក់។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ប្រទេសត្រូវការសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលដឹងពីរបៀបប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្របច្បាប់។ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវការសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលមានចិត្តស្នេហាជាតិ មានក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម មានការទទួលខុសត្រូវសង្គម និងមានបំណងចង់កសាងគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាម។

“រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអមដំណើរសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងសហគ្រិន ជាពិសេសសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលទើបចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ ផ្តោតលើការធ្វើឱ្យសុក្រិតស្ថាប័ន កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងធុរកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកតម្លាភាព ភាពបើកចំហ និងការចំណាយទាប។ លើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងលក្ខខណ្ឌធុរកិច្ច។ គាំទ្រដល់ការទទួលបានដើមទុន ដីធ្លី ទិន្នន័យ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ទីផ្សារ និងធនធានមនុស្ស។ កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយឧបសគ្គពីការអនុវត្តឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផល និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវជនក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ច្នៃប្រឌិត និងអភិវឌ្ឍន៍”។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនក្មុយនិស្តហូជីមិញ មជ្ឈិមសហភាពយុវជនវៀតណាមនិងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាម បន្តគាំទ្រសហគ្រិនវ័យក្មេងដោយស្មោះត្រង់។ កសាងយន្តការគាំទ្របន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់រង្វាន់ ដើម្បីជួយអាជីវកម្មវ័យក្មេងឱ្យអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់គោលដៅនៃការកសាងប្រទេសជាតិដ៏រឹងមាំ វិបុលភាព អរិយធម៌ និងសុភមង្គល៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជនក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ាយ ផាន់ យ៊ុង ប្រធានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសន្និសីទពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី ១១៤ (ILC114) នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា នៅប្រទេសស្វីស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top