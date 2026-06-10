ព័ត៌មាន
សហគ្រិនវ័យក្មេងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចទំនើប និងទំនួលខុសត្រូវសង្គម
នៅក្នុងពិធីនោះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន វ៉ាន់ថាំង បានទទួលស្គាល់ និងកោតសរសើរដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងចំនួន ៨៧នាក់ ដែលត្រូវបានលើកតម្កើង ជាពិសេសបុគ្គលឆ្នើមបំផុតចំនួន ១០នាក់។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ប្រទេសត្រូវការសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលដឹងពីរបៀបប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្របច្បាប់។ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវការសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលមានចិត្តស្នេហាជាតិ មានក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម មានការទទួលខុសត្រូវសង្គម និងមានបំណងចង់កសាងគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាម។
“រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអមដំណើរសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងសហគ្រិន ជាពិសេសសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលទើបចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ ផ្តោតលើការធ្វើឱ្យសុក្រិតស្ថាប័ន កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងធុរកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកតម្លាភាព ភាពបើកចំហ និងការចំណាយទាប។ លើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងលក្ខខណ្ឌធុរកិច្ច។ គាំទ្រដល់ការទទួលបានដើមទុន ដីធ្លី ទិន្នន័យ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ទីផ្សារ និងធនធានមនុស្ស។ កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយឧបសគ្គពីការអនុវត្តឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផល និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវជនក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ច្នៃប្រឌិត និងអភិវឌ្ឍន៍”។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនក្មុយនិស្តហូជីមិញ មជ្ឈិមសហភាពយុវជនវៀតណាមនិងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាម បន្តគាំទ្រសហគ្រិនវ័យក្មេងដោយស្មោះត្រង់។ កសាងយន្តការគាំទ្របន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់រង្វាន់ ដើម្បីជួយអាជីវកម្មវ័យក្មេងឱ្យអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់គោលដៅនៃការកសាងប្រទេសជាតិដ៏រឹងមាំ វិបុលភាព អរិយធម៌ និងសុភមង្គល៕