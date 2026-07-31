Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

ចំនួនសហគ្រាសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នៅទីក្រុងហូជីមិញបានកើនឡើង ៤១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមវិស័យអាជីវកម្មទាំងអស់។ នេះគឺជាលទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា។
សហគ្រាសជប៉ុនវិនិយោគលើវិស័យផលិតកម្មនៅតំបន់កែច្នៃនាំចេញតាន់ធ្វឹន ទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថត៖ Danh Lam/VNA

យោងតាមស្ថិតិទីក្រុងហូជីមិញ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅតែបន្តហូរចូលមកក្នុងទីក្រុង ដោយមាន​ដើមទុនបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីឈានដល់ ៨,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ និង ៦,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ដែលជាការកើនឡើងជាង ១១៤% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា។ បច្ចុប្បន្ននេះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានសហគ្រាសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាង ១៤.០៣២។ ទោះបីជាមានចំនួនតិចជាង ៥% នៃចំនួនអាជីវកម្មសរុបក៏ដោយ វិស័យនេះបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលសុទ្ធជាង ៣,៨៦ ពាន់ពាន់លានដុងកាលពីឆ្នាំមុន ដែលស្មើនឹងជាង ៣១% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ទីក្រុង។ ដើមទុនដែលកាន់កាប់នៃវិស័យនេះឈានដល់ជិត ៥,៥ ពាន់ពាន់លានដុង ដែលជាការកើនឡើង ៦៥,៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២០។ ដោយទាក់ទាញពលករចំនួន ១,៦ លានកន្លែង វិស័យ FDI បង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងពលកម្មខ្ពស់ និងតួនាទីលេចធ្លោក្នុងការផលិត ការកែច្នៃ និងសេវាកម្មគាំទ្រ។

កំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិស័យ FDI បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីភាពទាក់ទាញនៃបរិយាកាសវិនិយោគរបស់ទីក្រុង ខណៈពេលដែលក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងការពង្រីកសកម្មភាពផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មដោយវិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងទីក្រុង៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ផ្លែទុរេនវៀតណាមទទួលបានទីផ្សារនាំចេញដែលមានប្រជាជនជាង ១ ពាន់លាននាក់

ផ្លែទុរេនវៀតណាមទទួលបានទីផ្សារនាំចេញដែលមានប្រជាជនជាង ១ ពាន់លាននាក់

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឱ្យនាំចូលផ្លែទុរេនស្រស់ពីប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ដោយបើកទីផ្សារនាំចេញថ្មីសម្រាប់ផ្លែទុរេនរបស់វៀតណាម និងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top