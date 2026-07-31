ព័ត៌មាន
សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ
យោងតាមស្ថិតិទីក្រុងហូជីមិញ
ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅតែបន្តហូរចូលមកក្នុងទីក្រុង
ដោយមានដើមទុនបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីឈានដល់ ៨,២
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ និង ៦,៨
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ដែលជាការកើនឡើងជាង ១១៤%
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា។ បច្ចុប្បន្ននេះ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានសហគ្រាសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាង ១៤.០៣២។
ទោះបីជាមានចំនួនតិចជាង ៥% នៃចំនួនអាជីវកម្មសរុបក៏ដោយ
វិស័យនេះបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលសុទ្ធជាង ៣,៨៦
ពាន់ពាន់លានដុងកាលពីឆ្នាំមុន ដែលស្មើនឹងជាង ៣១% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ទីក្រុង។
ដើមទុនដែលកាន់កាប់នៃវិស័យនេះឈានដល់ជិត ៥,៥ ពាន់ពាន់លានដុង
ដែលជាការកើនឡើង ៦៥,៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២០។
ដោយទាក់ទាញពលករចំនួន ១,៦ លានកន្លែង វិស័យ FDI បង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងពលកម្មខ្ពស់ និងតួនាទីលេចធ្លោក្នុងការផលិត
ការកែច្នៃ និងសេវាកម្មគាំទ្រ។
កំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិស័យ FDI បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីភាពទាក់ទាញនៃបរិយាកាសវិនិយោគរបស់ទីក្រុង ខណៈពេលដែលក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងការពង្រីកសកម្មភាពផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មដោយវិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងទីក្រុង៕