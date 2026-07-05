ព័ត៌មាន
សហគមន៍ជនវៀតណាមលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
នៅក្នុងជំនួបនេះ តំណាងភ្នាក់ងារតំណាង និងសហគមន៍បានសាកសួរដោយសប្បុរសអំពីជីវភាព និងសុខភាពរបស់សមាជិកក្រុម; គណៈប្រតិភូបានស្វែងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការងារ ក៏ដូចជាការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមដែលកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះវៀតណាមជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រជាជនក្នុងតំបន់ក៏បានចែករំលែកជាមួយគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពរស់នៅ ការសិក្សា និងការងាររបស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះផងដែរ។
តាងនាមក្រុមការងារ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ្វាម វ៉ាន់ ទី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជួយសង្គ្រោះ និងសង្គ្រោះ (អគ្គសេនាធិការ) និងជាប្រធានក្រុមជួយសង្គ្រោះ និងសង្គ្រោះវៀតណាម បានថ្លែងថា ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនដោយសារតែតំបន់ដីស្មុគស្មាញ និងរដិបរដុប និងស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយ ក្រុមទាំងមូលនៅតែរក្សាវិន័យខ្ពស់ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងការផ្តោតអារម្មណ៍យ៉ាងដាច់ខាតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរក ជួយសង្គ្រោះ និងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ ដោយប្តេជ្ញាបំពេញដោយជោគជ័យបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែល បក្ស រដ្ឋ និងកងទ័ពប្រគល់ជូន៕