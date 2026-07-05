Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សហគមន៍ជនវៀតណាមលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា

នាយប់ថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ម៉ោងក្នុងស្រុក តំណាងសហគមន៍ និងកម្មាភិបាលមកពីភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅវេណេស៊ុយអេឡា រួមជាមួយក្រុមគ្រួសារ បានទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រាស្រ័យទាក់ទង និងប្រគល់អំណោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៅរដ្ឋ La Guaira ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា។

កងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះវៀតណាមកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅក្រោមគំនរបាក់បែក (រូបថត៖VNA)

នៅក្នុងជំនួបនេះ តំណាងភ្នាក់ងារតំណាង និងសហគមន៍បានសាកសួរដោយសប្បុរសអំពីជីវភាព និងសុខភាពរបស់សមាជិកក្រុម; គណៈប្រតិភូបានស្វែងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការងារ ក៏ដូចជាការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមដែលកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះវៀតណាមជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រជាជនក្នុងតំបន់ក៏បានចែករំលែកជាមួយគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពរស់នៅ ការសិក្សា និងការងាររបស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះផងដែរ។

តាងនាមក្រុមការងារ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ្វាម វ៉ាន់ ទី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជួយសង្គ្រោះ និងសង្គ្រោះ (អគ្គសេនាធិការ) និងជាប្រធានក្រុមជួយសង្គ្រោះ និងសង្គ្រោះវៀតណាម បានថ្លែងថា ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនដោយសារតែតំបន់ដីស្មុគស្មាញ និងរដិបរដុប និងស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយ ក្រុមទាំងមូលនៅតែរក្សាវិន័យខ្ពស់ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងការផ្តោតអារម្មណ៍យ៉ាងដាច់ខាតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរក ជួយសង្គ្រោះ និងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ ដោយប្តេជ្ញាបំពេញដោយជោគជ័យបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែល បក្ស រដ្ឋ និងកងទ័ពប្រគល់ជូន៕

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិនិត្យឯកសារបណ្ណសារក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដើម្បីបម្រើដល់ការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន

ពិនិត្យឯកសារបណ្ណសារក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដើម្បីបម្រើដល់ការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន

តាមរយៈការពិនិត្យដំបូង អង្គភាពនានាបានរកឃើញសំណុំឯកសារ និងឯកសារជាច្រើនដែលមានព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ បម្រើដល់ការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top