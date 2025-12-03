Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចែករំលែកការលំបាកជាមួយប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ

ឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់គណៈកម្មការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនៅបរទេស ចំណុះក្រសួងការបរទេស នៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ី និងបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គាសថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជននៅតំបន់ភាគកណ្តាលនិងតំបន់ Tay Nguyen ដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងទឹកជំនន់។

សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចែករំលែកការលំបាកជាមួយប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ។ រូបថត៖ VOV

កម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនធំនៃស្ថានទូត គណៈប្រតិភូ ភ្នាក់ងារនៅក្បែរស្ថានទូត និងសហគមន៍វៀតណាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ី បានឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះកម្មវិធីនេះ។

នៅក្នុងពិធី  តំណាងបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអាស៊ាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោកស្រី Ton Thi Ngoc Huong បានបញ្ជាក់ថា គណៈប្រតិភូកំពុងធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដើម្បីស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពនៃការចល័ត និងឧបត្ថម្ភដល់តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

