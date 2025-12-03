ព័ត៌មាន
សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចែករំលែកការលំបាកជាមួយប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ
កម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនធំនៃស្ថានទូត គណៈប្រតិភូ ភ្នាក់ងារនៅក្បែរស្ថានទូត និងសហគមន៍វៀតណាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ី បានឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះកម្មវិធីនេះ។
នៅក្នុងពិធី តំណាងបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអាស៊ាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោកស្រី Ton Thi Ngoc Huong បានបញ្ជាក់ថា គណៈប្រតិភូកំពុងធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដើម្បីស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពនៃការចល័ត និងឧបត្ថម្ភដល់តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់៕