“សរសៃឈាមឌីជីថល” និងការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីការពារពិភពលោកដែលមានការតភ្ជាប់
សារនេះត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងបរិបទពិភពលោកដែលកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាល ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃការពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។
ការរក្សាលំហូរព័ត៌មានលែងគ្រាន់តែជាបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាទៀតហើយ ប៉ុន្តែបានក្លាយជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសម័យទំនើប។ នៅក្នុងពិភពលោកដែលពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការតភ្ជាប់ឌីជីថល សូម្បីតែឧប្បត្តិហេតុតូចមួយក៏អាចបង្កើតប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរ។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ពិភពលោកបានឃើញការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឱ្យមន្ទីរពេទ្យខ្វិន រំខានដល់ប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋាន និងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ។ ដូច្នេះ គោលគំនិតនៃ “ភាពធន់” កំពុងក្លាយជាតម្រូវការស្នូលសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលជំនាន់ក្រោយ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងទូរគមនាគមន៍កំពុងនាំមកនូវបដិវត្តន៍មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល។ ខណៈពេលដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ ការរួមបញ្ចូលគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ទៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលក៏បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាច្រើនផងដែរ។
នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការការ ពារ "សរសៃឈាមឌីជីថល" មិនមែនគ្រាន់តែជាការការពារអ៊ីនធឺណិត ឬទិន្នន័យនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការការពារមុខងារធម្មតារបស់សង្គមទាំងមូលផងដែរ។ នេះគឺជាសារនៃទិវាសង្គមទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះ៖ ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឌីជីថលដែលមានសុវត្ថិភាព និងប្រកបដោយចីរភាព ដែលមិនទុកនរណាម្នាក់នៅពីក្រោយ ក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។
នៅចំពោះមុខនិន្នាការសកលនេះ វៀតណាមកំពុងពន្លឿនការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិរបស់ខ្លួន។ ជាមួយ នឹងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិ និងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាតិ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ជាច្រើនរបស់វៀតណាមកំពុងផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗពីអ្នកផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ប្រពៃណីទៅជាអ្នកផ្តល់សេវាវេទិកាឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃ។ ក្រុមហ៊ុនដូចជា Viettel, VNPT, FPT និង MobiFone បានដាក់ពង្រាយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការបណ្តាញ វិភាគទិន្នន័យធំ និងកែលម្អគុណភាពសេវាកម្ម៕