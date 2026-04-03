Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សម្ព័ន្ធភាពជាង ៤០ ប្រទេស បង្កើតផែនការជួយសង្គ្រោះនាវាចំនួន ២០០០ គ្រឿងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz

កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ប្រទេសជាង ៤០ បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទអនឡាញមួយ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Yvette Cooper ដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់បើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនឡើងវិញតាមរយៈច្រកសមុទ្រ Hormuz។

នាវាដឹកទំនិញនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែរក្ស ជិតច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលមើលឃើញពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Ras al-Khaimah ជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអូម៉ង់ នៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦។ (រូបថត៖ REUTERS)

ការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។

ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ប្រទេសនានាបានផ្តោតលើវិធានការការទូត និងផែនការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិ រួមទាំងការចលនាឧបករណ៍ការទូត និងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយ ការធានាដល់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងទីផ្សារថាមពល ព្រមទាំងអនុវត្តន៍សកម្មភាពដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់នាវិកប្រហែល ២០.០០០ នាក់នៅលើនាវាជិត ២.០០០ គ្រឿងដែលកំពុងជាប់គាំង ក៏ដូចជាពង្រឹងការសម្របសម្រួលសកលដើម្បីបើកច្រកសមុទ្រ Hormuz ឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងចីរភាព។

នៅក្នុងការវិវឌ្ឍផ្សេងទៀត នាថ្ងៃទី ២ ខែមេសា កងកម្លាំងហ៊ូធី នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានព្រមានថា ពួកគេនឹងបិទច្រកសមុទ្រ Bab al-Mandab នៅសមុទ្រក្រហម ប្រសិនបើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ និងលីបង់ បន្តកើនឡើង ឬប្រសិនបើមាន "ប្រទេសឈូងសមុទ្រពែរ្សណាមួយចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការយោធា" ដើ​ម្បីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែល ឬសហរដ្ឋអាមេរិក។ មុននោះ កងកម្លាំងហ៊ូធី បានព្រមានថា ការបិទច្រកសមុទ្រ Bab al-Mandab អាចជំរុញឱ្យតម្លៃប្រេងឡើងដល់ ២០០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល៕

តាម https://vovworld.vn/km-KH

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង "ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥"

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១១ របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី ដោយអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”។
