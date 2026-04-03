សម្ព័ន្ធភាពជាង ៤០ ប្រទេស បង្កើតផែនការជួយសង្គ្រោះនាវាចំនួន ២០០០ គ្រឿងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz
ការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។
ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ប្រទេសនានាបានផ្តោតលើវិធានការការទូត និងផែនការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិ រួមទាំងការចលនាឧបករណ៍ការទូត និងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយ ការធានាដល់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងទីផ្សារថាមពល ព្រមទាំងអនុវត្តន៍សកម្មភាពដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់នាវិកប្រហែល ២០.០០០ នាក់នៅលើនាវាជិត ២.០០០ គ្រឿងដែលកំពុងជាប់គាំង ក៏ដូចជាពង្រឹងការសម្របសម្រួលសកលដើម្បីបើកច្រកសមុទ្រ Hormuz ឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងចីរភាព។
នៅក្នុងការវិវឌ្ឍផ្សេងទៀត នាថ្ងៃទី ២ ខែមេសា កងកម្លាំងហ៊ូធី នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានព្រមានថា ពួកគេនឹងបិទច្រកសមុទ្រ Bab al-Mandab នៅសមុទ្រក្រហម ប្រសិនបើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ និងលីបង់ បន្តកើនឡើង ឬប្រសិនបើមាន "ប្រទេសឈូងសមុទ្រពែរ្សណាមួយចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការយោធា" ដើម្បីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែល ឬសហរដ្ឋអាមេរិក។ មុននោះ កងកម្លាំងហ៊ូធី បានព្រមានថា ការបិទច្រកសមុទ្រ Bab al-Mandab អាចជំរុញឱ្យតម្លៃប្រេងឡើងដល់ ២០០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល៕