ព័ត៌មាន
សម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិតឹនណាម (វៀតណាម) - ម៉ឺនជ័យ (កម្ពុជា)
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោក ហ៊ុន ម៉ាណែតអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធ ដាក់ឲ្យដំណើរការច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ តឹនណាម-ម៉ឺនជ័យ។ (រូបថត៖ VNA)
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានលើក ទឹកចិត្តដល់បណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែង ប្រទេសកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរខេត្តតៃនិញ ប្រទេសវៀតណាម ឱ្យបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា ក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសមស្រប និងផែនការជាក់ស្តែង ដើម្បីសម្រួលដល់លំហូរ ទំនិញ សេវាកម្ម និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដែលមានសក្តានុ ពលខ្ពស់ ដូចជាកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងឧស្សាហកម្មកែច្នៃសម្រាប់នាំចេញ រួមជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផងដែរ៕