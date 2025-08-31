Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA ចូលជួបសម្ភាសនៅវិមាន៧មករា ។
សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស។ រូបថត៖ facebook Samdech Heng Samrin

១. សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ជាទីសូមគោរព! តាមការគ្រោងទុក សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាស់ព្រះមហាក្សត្រ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាម និងចូលរួមពីធិរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់ ៨០ឆ្នាំ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃសារធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។ តាមការយល់យើញរបស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន  តើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនាពេលខាងមុខរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាយើង មានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម?

ចម្លើយ

-      ជាដំបូង ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម និងចូលរួមពីធិរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃសារធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ គឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពជាប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងការទូតនៃប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរ។

-      ទំនាក់ទំនងរវាងនៃប្រទេសទាំងពីរ បាននិងកំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើត និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាល ប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ​ កម្ពុជានិងវៀតណាម។

-      ប្រវិត្តនៃទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងក្រអៅបេះដូងនៃថ្នាក់ដឹកនាំ កម្មាភិបាល និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។

-      មិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាម មានលក្ខណៈពិសេស និងគុណតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ហើយសមិទ្ធផលនានាដែលបានកើតឡើងក្នុងការនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ គឺជាលទ្ធផលនៃការពូនជ្រុំជាប្រពៃណីនៃមិត្តភាពនេះ ការជួយឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកពីបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនយើងទាំងពីរ។

-      ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ជំរុញ​ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ និងបង្កើនការយល់ដឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ការចូលរួមពីធិរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃសារធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម មានអត្ថន័យជានិមិត្តរូប ដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែង ការគោរពប្រវត្តិសាស្រ្ត និងតម្លៃរួម ព្រមទាំងបើកជំហានថ្មីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឆ្ពោះទៅអនាគតប្រកបដោយចីរភាព។

-      ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃទំនុកចិត្តនយោបាយខ្ពស់ មិនត្រឹមតែរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកត្តាធានានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព និងឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេស សន្តិសុខ ការពារជាតិ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ ព្រមទាំងការរួមគ្នាប្រឆាំងការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីបរទេស ការប្រឆាំងបដិវត្តន៍ពណ៌ ការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរបបដឹកនាំស្របច្បាប់នានា ការប្រយុទ្ឋប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទល្មើសឆ្លងកាត់ព្រំដែន និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើឆាកអន្តរជាតិ។ ទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ស្ថិរភាព និងនិរន្តរភាពក្នុងបរិបទសភាពការណ៍តំបន់ និងពិភពលោកមានភាពស្មុគស្មាញ ផុយស្រួយ និងគ្រោះថ្នាក់។

 

២. ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម នៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ បានបើកទំព័រថ្មីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយបានកត់សម្គាល់ការចាប់ផ្តើមសករាជថ្មីគឺសករាជនៃឯករាជ្យភាព និងសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាម។ ​តាមការយល់ឃើញរបស់​សម្តេច តើ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បានជះឥទ្ធិពលដល់ចលនា​តស៊ូ​ទាមទារ​ឯករាជ្យ​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរ ក៏ដូចជា​ប្រជាជាតិផ្សេងៗ ​ក្នុង​តំបន់និងលើ​ពិភពលោក​?

ចម្លើយ

-      បដិវត្តន៍ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥ និងកំណើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសម្រាប់ចលនារំដោះជាតិជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេរ រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

-      បដិវត្តន៍ខែសីហាឆ្នាំ១៩៤៥ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រជាជនវៀតណាម ដែលកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់វៀតណាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ នេះមិនត្រឹមតែជាជ័យជម្នះនៃការដណ្ដើមអំណាចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាជាព្រឹត្ដិការណ៍ដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលបង្ហាញពីការបញ្ចប់នៃរបបអាណានិគម-សក្តិភូមិ ដែលមានអស់ជាច្រើនសតវត្ស និងបើកសករាជថ្មីមួយទៀត គឺយុគសម័យឯករាជ្យ និងសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាម។ ត្រង់ចំនុចនេះ ខ្ញុំចូលរួមអបអរសាទរសាជាថ្មីនូវជោគជ័យដ៏មហិមានេះ ដែលបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាមដណ្ដើមបាន។​

-      បដិវត្តន៍ខែសីហាក៏បានបន្សល់ទុកនូវមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាច្រើន ជាពិសេសមេរៀនអំពីកម្លាំងនៃសាមគ្គីជាតិ ការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បក្ស និងចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានហូជីមិញ។ មេរៀនទាំងនោះនៅតែរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួន និងបន្តបំភ្លឺផ្លូវនៃបដិវត្តន៍វៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី។

-      សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥  បានក្លាយជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតដ៏រឹងមាំ ដែលបង្ហាញថាប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការក្រោកឡើងដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យ និងរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីអាណានិគម។ ស្មារតីឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យភាព របស់វៀតណាមបានសាយភាយដល់កម្ពុជា រួមចំណែកលើកស្ទួយចលនាបដិវត្តន៍ និងលើកទឹកចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឱ្យតស៊ូក្នុងគោលដៅរំដោះជាតិ។

-      លើសពីនេះ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានជះឥទ្ធិពលពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ។ វៀតណាមបានក្លាយជាគំរូសម្រាប់ចលនាតស៊ូក្នុងប្រទេសឡាវ ថៃ ឥណ្ឌូណេស៊ី និងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ នៅពេលដែលពួកគេឃើញប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយបានផ្តួលរំលំអាណានិគមនិយមដោយជោគជ័យ និងទទួលបានឯករាជ្យជាផ្លូវការ។ នេះបានលើកកម្ពស់នៃស្មារតីជាតិនិយម និងចលនាប្រឆាំងអាណានិគមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន។

-      នៅលើផែនទីពិភពលោក បដិវត្តន៍ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥ ក៏បានផ្ញើសារដ៏រឹងមាំមួយថា ប្រជាជនអាណានិគមមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង និងតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យភាព។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ចលនារំដោះជាតិពិភពលោក បង្កើតសម្ពាធលើមហាអំណាចអាណានិគម និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមប្រទេសដែលស្វែងរកឯករាជ្យ។

-      ជោគជ័យនៃបដិវត្តិន៍ខែសីហា មិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យសម្រាប់ប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទៀងសម្រាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ធំលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ។ វាបានក្លាយជានិមិត្តរូប និងការបំផុសគំនិតសម្រាប់ប្រជាជនក្រោមអាណានិគមនៅអាស៊ី និងអាហ្រ្វិក ដែលក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាព។

-      ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-វៀតណាម ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណៃដ៏រឹងមាំ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ ជិតស្និទ្ធលើគ្រប់វិស័យ ការជួយឧបត្ថម្ភនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជន ជាពិសេសនៅក្នុងបុព្វហេតុរំដោះជាតិមាតុភូមិ និងប្រជាជនឱ្យរួចចាកផុតពីសោដនាដកម្ម និងវិនាសកម្មនៃសង្គ្រាមនាពេលកន្លងមក ដែលជាគុណ ប្រត្យក្សមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ថត​រូបទុក​ជាអនុស្សវរីយ៍ជាមួយអ្នក​យកព័ត៌មាន​របស់ VNA ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត​៖ facebook Samdech Heng Samrin

៣. កម្ពុជា និង វៀតណាម កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរស្របតាមពាក្យស្លោក “អ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែង”។ តាមការយល់ឃើញរបស់សម្តេច តើប្រទេសយើងទាំងពីរគួរផ្ដោតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះនាពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីជួយជំរុញនិងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងប្រពៃណីពិសេសនៃប្រទេសយើងទាំងពីរ?

ចម្លើយ

-      ទោះបីជាសភាពការណ៍ពិភពលោក និងតំបន់មានភាពស្មុគស្មាញ កម្ពុជា និងវៀតណាម បាននិងកំពុង​ខិតខំពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែទូលំទូលាយ និងស៊ីជម្រៅថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់ ផងដែរ។

-      បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជា និងវៀតណាមកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរស្របតាមពាក្យស្លោក «ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពជាប្រពៃណី​ កិច្ចសហ​ប្រតិ​បត្តិ​​​ការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ស្ថិរភាពយូរអង្វែង» ដើម្បីជួយជំរុញ និងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងប្រពៃណីពិសេសនៃប្រទេសយើងទាំងពីរ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវផ្តោតទៅលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខដូចជា ៖ ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូរវាងបក្ស រដ្ឋ   អង្គការមហាជននៃប្រទេសទាំពីរ, វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ, វិស័យដឹកជញ្ជូន និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, វិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស, វិស័យសុខាភិបាល, វិស័យ​ទេសចរណ៍ ការតភ្ជាប់ និងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជន ជាពិសេសគី វិស័យសន្តិសុខ និងការពារជាតិ។

៤. ក្នុងទំនាក់ទំនងរួមរវាង កម្ពុជា និង វៀតណាម ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធ និងយូរអង្វែងរវាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជា (AKP) ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសាក្ខីភាពជាក់ស្ដែងមួយ។ ក្នុងឱកាសនេះ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) នឹងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទ​រខួបគម្រប់  ៨០ ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតរបស់ខ្លួន (ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥)។ ក្នុងឳកាសនេះដែរ ​សម្តេច មានសារអ្វើខ្លះផ្ញើជូនចំពោះ​ស្ថាប័នទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​ជាតិ​នៃប្រទេស វៀតណាម? សូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេច!

ចម្លើយ

-      ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង និងសូមចូលរួមអបអរសាទរប្រកបដោយមនោសញ្ចេត​នាយ៉ាងស្និតស្នាល និងកក់ក្តៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៨០ នៃថ្ងៃបង្កើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន        វៀតណាម  (១៥ កញ្ញា ១៩៤៥ – ១៥ កញ្ញា ២០២៥) សូមជូនពរឱ្យបណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។

-     រយៈពេល ៨០ឆ្នាំកន្លងមក ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម បានរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ក្លាយជាសំឡេងដ៏គួរឱ្យទុកចិត្ត និងកិត្យានុភាពរបស់វៀតណាម រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ និងតភ្ជាប់ប្រជាជនវៀតណាមក៏ដូចជាមិត្តអន្តរជាតិ។ ជាពិសេស ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ និងយូរអង្វែងរវាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជា បានក្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញាដ៏រស់រវើកនៃចំណងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងប្រជាជនយើងទាំងពីរ។

-      ខ្ញុំជឿជាក់ថា នាពេលខាងមុខ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម នឹងបន្តអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា រួមចំណែកនាំយកព័ត៌មានពិតប្រាកដ ទាន់ពេលវេលា និងមានតម្លៃជូនសាធារណជន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជា រួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាមឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត។

-      សូមជូនពរ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម កាន់តែរីកចម្រើន និងរឹងមាំ ហើយបន្តជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

