Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នឹងប្រារព្ធនាថ្ងៃទី៣ ខែសីហា

សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ (សម័យប្រជុំ) បានដំណើរសម័យប្រជុំត្រៀមនិងបើកនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ហើយគ្រោងនឹងបិទនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា។ សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអគាររដ្ឋសភានៅទីក្រុងហាណូយ ដែលចែកជាពីរដំណាក់កាល (ដំណាក់កាលទី១៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា; ដំណាក់កាលទី២៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា)។

ក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំនេះ រដ្ឋសភានឹងពិចារណានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន១៥ និងសេចក្តីសម្រេចបទដ្ឋានចំនួន ៤; ផ្តល់យោបល់ដំបូងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៧ផ្សេងទៀត ពិចារណា និងសម្រេចលើបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗចំនួន ៧។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាពិចារណា និងអនុម័តរួមមាន៖ ច្បាប់ស្តីពីប្រេងកាត (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុង; ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក​; ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ចំនួន ១០ ដែលទាក់ទងនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងបរិស្ថាន...។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលទទួលបានមតិដំបូងពីរដ្ឋសភារួមមាន៖ ក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ដីធ្លី (ធ្វើវិសោធនកម្ម)...។

នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ រដ្ឋសភាក៏បានពិចារណា និងសម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា៖ គោលនយោបាយវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលេខ ៥ - តំបន់រដ្ឋធានីហាណូយ; ការកែសម្រួលគោលនយោបាយវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងឡាវកាយ - ហាណូយ - ហៃផុង; ការបង្កើតទីក្រុងក្វាងនិញ; ការបង្កើតទីក្រុងបាក់និញ; ខ្លឹមសារមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគម្រោងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិញធួន…៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

ចំនួនសហគ្រាសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នៅទីក្រុងហូជីមិញបានកើនឡើង ៤១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមវិស័យអាជីវកម្មទាំងអស់។ នេះគឺជាលទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top