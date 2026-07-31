ព័ត៌មាន
សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នឹងប្រារព្ធនាថ្ងៃទី៣ ខែសីហា
ក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំនេះ
រដ្ឋសភានឹងពិចារណានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន១៥
និងសេចក្តីសម្រេចបទដ្ឋានចំនួន ៤; ផ្តល់យោបល់ដំបូងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៧ផ្សេងទៀត
ពិចារណា និងសម្រេចលើបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗចំនួន ៧។
សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាពិចារណា និងអនុម័តរួមមាន៖
ច្បាប់ស្តីពីប្រេងកាត (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុង;
ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក;
ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ចំនួន
១០ ដែលទាក់ទងនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្ម
និងបរិស្ថាន...។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលទទួលបានមតិដំបូងពីរដ្ឋសភារួមមាន៖
ក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ
(ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ដីធ្លី (ធ្វើវិសោធនកម្ម)...។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ រដ្ឋសភាក៏បានពិចារណា និងសម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា៖ គោលនយោបាយវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលេខ ៥ - តំបន់រដ្ឋធានីហាណូយ; ការកែសម្រួលគោលនយោបាយវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងឡាវកាយ - ហាណូយ - ហៃផុង; ការបង្កើតទីក្រុងក្វាងនិញ; ការបង្កើតទីក្រុងបាក់និញ; ខ្លឹមសារមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគម្រោងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិញធួន…៕