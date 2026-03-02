ព័ត៌មាន
សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងបើកនាថ្ងៃទី ២ មីនា
យោងតាមព័ត៌មានពីការិយាល័យរដ្ឋសភា នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈ កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងពិចារណាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួន រួមមាន៖ ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន (ធ្វើវិសោធនកម្ម) ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីភ្នាក់ងារតំណាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅបរទេស ច្បាប់ស្តីពីជំនឿនិងសាសនា ច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋធានី (ធ្វើវិសោធនកម្ម)... ហើយក៏នឹងពិចារណា និងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរ។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏បានផ្តល់យោបល់របស់ខ្លួន (ជាលើកទីពីរ) លើការរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទីមួយ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦៕