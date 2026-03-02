Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងបើកនាថ្ងៃទី ២ មីនា

សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល៖ ដំណាក់កាលទី ១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា; ដំណាក់កាលទី ២ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៦ និង ១៧ ខែមីនា នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំ តិន ត្រាវ អគាររដ្ឋសភា ទីក្រុងហាណូយ។ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់ មិននឹងថ្លែងសុន្ទរកថាបើកនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ មីនា ហើយរួមជាមួយអនុប្រធានរដ្ឋសភា នឹងប្តូរវេនគ្នាដឹកនាំខ្លឹមសារនៃសម័យប្រជុំ។

សម័យប្រជុំលើកទី៥៤ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា (រូបថត៖ ឡេ ទ្វៀត/VOV)

យោងតាមព័ត៌មានពីការិយាល័យរដ្ឋសភា នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈ កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងពិចារណាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួន រួមមាន៖ ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន (ធ្វើវិសោធនកម្ម) ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីភ្នាក់ងារតំណាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅបរទេស ច្បាប់ស្តីពីជំនឿនិងសាសនា ច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋធានី (ធ្វើវិសោធនកម្ម)... ហើយក៏នឹងពិចារណា និងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរ។

នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏បានផ្តល់យោបល់របស់ខ្លួន (ជាលើកទីពីរ) លើការរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទីមួយ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ ដុង និងមេរៀនបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ ដុង និងមេរៀនបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែមីនា នៅតំបន់អនុស្សាវរីយ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ ដុង ក្នុងឃុំម៉ុឌឹក ខេត្តក្វាងង៉ាយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃទិវាកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង (១ មីនា ១៩០៦ - ១ មីនា ២០២៦)។ ពិធីនេះរួមមានកម្មវិធីសិល្បៈ ការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារអំពីជីវិត និងអាជីពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង និងពិធីរំលឹកជាផ្លូវការ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top