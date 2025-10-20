Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ នឹងបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ តុលា

នៅវេលាម៉ោង ៩៖០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅសាលប្រជុំ Dien Hong វិមានរដ្ឋសភា (ទីក្រុងហាណូយ) បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំលើកទី ១០ ដែលជាសម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី១៥ (រូបថត៖ quochoi.vn)

ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ នាពេលកន្លងមក គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិ ការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម រដ្ឋាភិបាល តុលាការប្រជាជនកំពូល អយ្យការប្រជាជនកំពូល អគ្គលេខាធិការដ្ឋសភា ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភា គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភា សមាជិកសមាជិការសភា ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា បានដាក់ជូនស្ថាប័នរដ្ឋសភា និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ សម្រាប់ការពិចារណា និងការសម្រេចចិត្តក្នុងសម័យប្រជុំនេះ។

មុនពេលបើកសម័យប្រជុំ នាវេលាម៉ោង ៧:១៥នាទីព្រឹក ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងសមាជិកសមាជិការសភានឹងដាក់កម្រងផ្កា និងចូលប្រាំង្គគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ។

នៅវេលាម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំត្រៀម។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ សមាជិកសមាជិការសភាបានស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីការទទួលយក បកស្រាយ និងពិនិត្យឡើងវិញនូវរបៀបវារៈ នៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១០ នីតិកាលទី១៥។ បន្ទាប់មក រដ្ឋសភាបានពិភាក្សា និងបោះឆ្នោតអនុម័តរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១០ នីតិកាលទី១៥។

នៅវេលាម៉ោង៩៖០០នាទីព្រឹក រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើក ទី១០ នីតិកាលទី១៥ នៅសាលប្រជុំ Dien Hong វិមានរដ្ឋសភា។ សម័យ បើកត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍វៀតណាម (VTV) និងផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម  (VOV1)៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ការទូទាត់មិនប្រើសាច់ប្រាក់គឺជានិន្នាការប្រើប្រាស់នៃសម័យកាល

ការទូទាត់មិនប្រើសាច់ប្រាក់គឺជានិន្នាការប្រើប្រាស់នៃសម័យកាល

មហោស្រពចម្រៀង "មួយប៉ះ - ជំនឿមួយម៉ឺន" ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃយុទ្ធនាការទិវាកាតវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ បាន បើកនាយប់ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា នៅមហាវិទ្យាល័យ ពហុបច្ចេកទេស ទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top