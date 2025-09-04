ព័ត៌មាន
សភាថៃកំណត់កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី
ដោយឡែក គេហទំព័រការិយាល័យលេខានៃសភាជាន់ទាបថៃបានប្រកាសរបៀបវារៈសម្រាប់សម័យប្រជុំសភាជាន់ទាប នៅថ្ងៃ ៥ ខែកញ្ញា ដោយខ្លឹមសារបន្ទាន់ទី ៨ ក្នុង របៀបវារៈ គឺ៖ ពិចារណា និងអនុម័តបុគ្គលសក្តិសម គួរតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី យោងតាមមាត្រា ១៥៩ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ។
នៅព្រឹកថ្ងៃដដែល លោក Natthaphong Ruangpanyawut ប្រធានគណបក្សប្រជាជន (PP) ដែលជាគណបក្សប្រឆាំងធំជាងគេក្នុងសភាជាន់ទាបថៃបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ PP ក្នុងការគាំទ្រមេដឹកនាំគណបក្សមោទនភាពថៃ (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី រួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌចំនួន ៣ ក្នុងនោះតម្រូវការរំលាយរដ្ឋសភាក្នុងអំឡុងពេល ៤ខែ ចាប់តាំងពីបានប្រកាសគោលនយោបាយរបស់លោកនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភា៕