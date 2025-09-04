Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សភាថៃកំណត់កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី

នាថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា សភាថៃបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងបើកសម័យប្រជុំពិសេសនៅថ្ងៃ៥ ខែកញ្ញា ដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី។

សភាថៃ។ រូបថត៖ VNA

ដោយឡែក គេហទំព័រការិយាល័យលេខានៃសភាជាន់ទាបថៃបានប្រកាសរបៀបវារៈសម្រាប់សម័យប្រជុំសភាជាន់ទាប នៅថ្ងៃ ៥ ខែកញ្ញា ដោយខ្លឹមសារបន្ទាន់ទី ៨ ក្នុង របៀបវារៈ គឺ៖ ពិចារណា និងអនុម័តបុគ្គលសក្តិសម គួរតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី យោងតាមមាត្រា ១៥៩ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ។

នៅព្រឹកថ្ងៃដដែល  លោក  Natthaphong Ruangpanyawut ប្រធានគណបក្សប្រជាជន (PP) ដែលជាគណបក្សប្រឆាំងធំជាងគេក្នុងសភាជាន់ទាបថៃបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ PP ក្នុងការគាំទ្រមេដឹកនាំគណបក្សមោទនភាពថៃ (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី រួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌចំនួន ៣ ក្នុងនោះតម្រូវការរំលាយរដ្ឋសភាក្នុងអំឡុងពេល ៤ខែ ចាប់តាំងពីបានប្រកាសគោលនយោបាយរបស់លោកនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភា៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងប៉េកាំង (ប្រទេសចិន) ក្នុងឱកាសចូលរួមខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជំនះលើហ្វាស៊ីសនិយមរបស់ប្រជាជនពិភពលោក និងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិន ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top