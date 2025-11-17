ព័ត៌មាន
សប្តាហ៍ធ្វើការទី៥ នៃសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាផ្តោតលើការងារនីតិបញ្ញត្តិ
ជាពិសេស
រដ្ឋសភាបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា
ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់៖ ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម
និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ; ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំឧត្តមសិក្សា (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំវិជ្ជាជីវៈ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់
ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៧១ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីរបកគំហើញក្នុងការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល។
សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ និងផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត
និងប្រជាជនតាមដាន។
ក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ការងារ
រដ្ឋសភាក៏បានពិចារណា និងផ្តល់យោបល់ លើគម្រោងមួយចំនួនផងដែរ៖
ច្បាប់ស្តីពីទុនបម្រុងជាតិ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម
និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ចំនួន ១០ ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់;
ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម
និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីឧស្សាហកម្មការពារជាតិ សន្តិសុខ
និងចលនាឧស្សាហកម្ម...។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគម្រោងដូចជា៖
ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម
និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា; ច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម
និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិ; ច្បាប់ស្តីពីការក្ស័យធន
(ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។
រដ្ឋសភាក៏បានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីយន្តការ
និងគោលនយោបាយដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចលេខ ៧២
របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោមួយចំនួន ពង្រឹងការការពារ ការថែទាំ
និងការកែលម្អសុខភាពប្រជាជន៕