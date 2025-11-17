Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សប្តាហ៍ធ្វើការទី៥ នៃសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាផ្តោតលើការងារនីតិបញ្ញត្តិ

ថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា) សម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ ចូលដល់សប្តាហ៍ធ្វើការទី៥ ដោយកម្មវិធីត្រូវបានរំពឹងថានឹងផ្តោតលើការងារនីតិបញ្ញត្តិ។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់ លោក ត្រឹន ហុងមិញ បានបង្ហាញសំណើស្តីពីគោលនយោបាយវិនិយោគសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ យ៉ាប៊ិញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ (រូបថត៖ ដួនតឹន/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម)

ជាពិសេស រដ្ឋសភាបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់៖ ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ; ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំឧត្តមសិក្សា (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំវិជ្ជាជីវៈ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់ ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៧១ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីរបកគំហើញក្នុងការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល។ សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ និងផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត និងប្រជាជនតាមដាន។

ក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ការងារ រដ្ឋសភាក៏បានពិចារណា និងផ្តល់យោបល់ លើគម្រោងមួយចំនួនផងដែរ៖ ច្បាប់ស្តីពីទុនបម្រុងជាតិ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ចំនួន ១០ ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់; ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីឧស្សាហកម្មការពារជាតិ សន្តិសុខ និងចលនាឧស្សាហកម្ម...។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគម្រោងដូចជា៖ ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា; ច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិ; ច្បាប់ស្តីពីការក្ស័យធន (ធ្វើវិសោធនកម្ម); ច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។

រដ្ឋសភាក៏បានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីយន្តការ និងគោលនយោបាយដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចលេខ ៧២ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោមួយចំនួន ពង្រឹងការការពារ ការថែទាំ និងការកែលម្អសុខភាពប្រជាជន៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នេះគឺជាខ្លឹមសារដែលបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លោក Nguyen Hong Dien និងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Jacob Helberg លើកមកពិភាក្សានៅក្នុងអំឡុងជំនួបធ្វើការនារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក។
