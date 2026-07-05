ព័ត៌មាន
សន្និសីទអនឡាញរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងមូលដ្ឋាន៖ ប្តេជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ។ រូបថត៖ VNA
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់លើស្មារតីដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាល និងមូលដ្ឋានក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលនយោបាយទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាព។ ដូច្នេះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំនេះ បន្តមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ដោយសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន ត្រីមាសក្រោយប្រសើរជាងត្រីមាសមុន ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ ទាំងមូល។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានស្នើឱ្យធ្វើការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាស្នូល និងស្នើដំណោះស្រាយគោលនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយ ដើម្បីធានាតម្រូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព៖ “យើងត្រូវវាយតម្លៃថា តើលទ្ធផលដែលសម្រេចបាននោះ ស្របតាមសក្តានុពល និងស្របតាមធនធានដែលយើងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដែរឬទេ។ តើយើងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំដែរឬទេ? ភារកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល៦ខែចុងឆ្នាំ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ និងរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច; ដោះសោធនធានពីរដ្ឋ សង្គម ក្នុងស្រុកនិងបរទេស ជំរុញកម្លាំងចលករថ្មីៗ ជាពិសេសវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលត»។
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ និងបានសម្តែងការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបានគោលដៅដើម្បីរួមចំណែកដល់គោលដៅកំណើនរួមរបស់ប្រទេសទាំងមូល។
គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា ទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងហាណូយរួមវិភាគទាន ១/៣ នៃកំណើន GDP របស់ប្រទេសទាំងមូល។ ដូច្នេះ ការដែលថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងទាំងពីរនេះ បានប្តេជ្ញាសម្រេចបានអត្រាកំណើនលើសពី ១០% ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅកំណើន ១០% សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលនៅឆ្នាំ ២០២៦៕