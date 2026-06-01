សញ្ញាសម្គាល់របស់វៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-la៖ អ្នកបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ច្របូកច្របល់
យោងតាមលោកបណ្ឌិត នាក់ ចិន្តារិទ្ធិ - នាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ (IISPP) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ - សំណើរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-la លើកទី ២៣ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចក្ខុវិស័យរបស់មេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមម្នាក់ ដោយរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ដំណើរការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប្រកបដោយចីរភាព ដោយការពារតួនាទីនិងជំហររបស់ប្រទេសតូចនិងមធ្យមផ្សេងទៀត។ សំណើរបស់វៀតណាមរួមចំណែកដល់ការបង្កើតរូបរាងនៃរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលប្រទេសទាំងអស់ រួមទាំងប្រទេសតូចៗក៏ដោយ សុទ្ធតែមានសំឡេងនិងសិទ្ធិចូលរួមស្មើគ្នា ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានដកចេញពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខសមូហភាពឡើយ។
យោងតាមអ្នកជំនាញកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរូបនេះ ជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ស៊ីជម្រៅ មានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រ និងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ វៀតណាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នូវចំណុចសំខាន់ចំនួនពីរ។ ទីមួយ វៀតណាមកំណត់ថា ផលប្រយោជន៍ជាតិគឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីសន្តិភាព និងវិបុលភាពនៃតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលបានទេ។ ការរួមចំណែកដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់ គឺជាខែលការពារដ៏យូរអង្វែងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាម ក៏ដូចជាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិផងដែរ។ ទីពីរ វៀតណាមបានដាក់ខ្លួនជាភាគីឯករាជ្យ និងជាស្ពានតំណាងឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជា ក៏ដូជា ប្រទេសមធ្យមផ្សេងទៀត៕