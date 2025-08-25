ព័ត៌មាន
សកម្មភាពអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម
ជំហាននីមួយៗនៃ “វៀតណាមរបស់ខ្ញុំនោះ” គឺជាការតបស្នងសងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជំនាន់បុព្វបុរសដែលបានពលីកម្ម
ដើម្បីឯករាជ្យនិងសេរីភាពរបស់មាតុភូមិ ដើម្បីសេចក្តីសុខ សុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា សារមន្ទីរទីក្រុងហាណូយនឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍គំនូរ “សួស្តីវៀតណាម - មាតុភូមិរបស់ខ្ញុំ”។ ការតាំងពិព័រណ៌បានណែនាំគំនូរចំនួន ៦៣ ដែលតភ្ជាប់ជាប្រវែងជាង ៣០០ ម៉ែត្រ បង្កើតជាបទចម្រៀងវីរភាពដ៏វែងមួយនៅក្នុងគំនូរអំពីមាតុភូមិ។ ពីបង្គោលទង់ជាតិ Lung Cu - ចំណុចភាគខាងជើងដ៏ពិសិដ្ឋនៃមាតុភូមិ ដំណើរគំនូរនាំអ្នកទស្សនាឆ្លងកាត់ជនបទ ទីក្រុង តំបន់ឆ្នេរ ... ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចប់នៅ Ca Mau Cape - ចំណុចខាងត្បូងបំផុត។ នៅលើទឹកដីនីមួយៗ ទេសភាពធម្មជាតិ ស្ថាបត្យកម្ម សំលៀកបំពាក់ សកម្មភាពវប្បធម៌ប្រពៃណី និងជាពិសេសរូបភាពរបស់ប្រជាជនបានលេចឡើងយ៉ាងរស់រវើក ធ្វើឱ្យមានមោទនភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអត្តសញ្ញាណចម្រុះ ប៉ុន្តែរួបរួមគ្នាក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍន៍៕