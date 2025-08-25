Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សកម្មភាពអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម

ពានរង្វាន់ប្រណាំង “វៀត ណាមរបស់ខ្ញុំនោះ-My Vietnam 2025” ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍វៀតណាម ឃុំ Dong Anh នៃទីក្រុងហាណូយ បានទាក់ទាញអត្តពលិកប្រមាណ ២ ម៉ឺននាក់មកចូលរួម។
អត្តពលិកចូលរួមក្នុងការប្រណាំង “វៀតណាមរបស់ខ្ញុំនោះ” (រូបថត៖ VOV ៥)

ជំហាននីមួយៗនៃ “វៀតណាមរបស់ខ្ញុំនោះ” គឺជាការតបស្នងសងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជំនាន់បុព្វបុរសដែលបានពលីកម្ម ដើម្បីឯករាជ្យនិងសេរីភាពរបស់មាតុភូមិ ដើម្បីសេចក្តីសុខ សុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា សារមន្ទីរទីក្រុងហាណូយនឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍គំនូរ “សួស្តីវៀតណាម - មាតុភូមិរបស់ខ្ញុំ”។ ការតាំងពិព័រណ៌បានណែនាំគំនូរចំនួន ៦៣ ដែលតភ្ជាប់ជាប្រវែងជាង ៣០០ ម៉ែត្រ បង្កើតជាបទចម្រៀងវីរភាពដ៏វែងមួយនៅក្នុងគំនូរអំពីមាតុភូមិ។ ពីបង្គោលទង់ជាតិ Lung Cu - ចំណុចភាគខាងជើងដ៏ពិសិដ្ឋនៃមាតុភូមិ ដំណើរគំនូរនាំអ្នកទស្សនាឆ្លងកាត់ជនបទ ទីក្រុង តំបន់ឆ្នេរ  ... ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចប់នៅ Ca Mau Cape - ចំណុចខាងត្បូងបំផុត។ នៅលើទឹកដីនីមួយៗ ទេសភាពធម្មជាតិ ស្ថាបត្យកម្ម សំលៀកបំពាក់ សកម្មភាពវប្បធម៌ប្រពៃណី និងជាពិសេសរូបភាពរបស់ប្រជាជនបានលេចឡើងយ៉ាងរស់រវើក ធ្វើឱ្យមានមោទនភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអត្តសញ្ញាណចម្រុះ ប៉ុន្តែរួបរួមគ្នាក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍន៍៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លើឆាកអន្តរជាតិ វៀតណាមកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

លើឆាកអន្តរជាតិ វៀតណាមកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

នេះជាការអះអាងរបស់សាស្ត្រាចារ្យ Carl Thayer អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវអំពីវៀតណាម នៅបណ្ឌិត្យសភាការពារជាតិអូស្ត្រាលី សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥)។
