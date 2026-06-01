សកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ១១៥ ទិវាលោកប្រធានហូជីមិញចាកចេញពីមាតុភូមិទៅស្វែងរកមាគ៌ាសង្គ្រោះជាតិ
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ១១៥ ទិវាលោកប្រធានហូជីមិញចាកចេញពីមាតុភូមិទៅស្វែងរកមាគ៌ាសង្គ្រោះជាតិ (ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩១១ - ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦) និងឆ្ពោះទៅរំលឹកខួប ១១០ ឆ្នាំនៃស្នាដៃ "មាគ៌ាបដិវត្តន៍" (១៩២៧ - ២០២៧) នៅរសៀលថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងហាណូយ តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលលោកប្រធានហូជីមិញនៅក្នុងវិមានប្រធានរដ្ឋ បានរៀបចំសកម្មភាពនានាដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណ និងរំលឹកដល់គុណតម្លៃដ៏មហិមារដែលលោកប្រធានហូជីមិញបានបន្សល់ទុក។
ចំណុចលេចធ្លោនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទ "ពីមាគ៌ាបដិវត្តន៍ឆ្នាំ ១៩២៧ រហូតដល់យុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រជាជាតិ"។ លោកសាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត Duong Trung Y អគ្គនិពន្ធនាយកនៃទស្សនាវដ្តីកុម្មុយនិស្ត បានចាត់ទុកថា៖
“នៅក្នុងកំណប់ទ្រព្យនៃទ្រឹស្តីបដិវត្តន៍វៀតណាម មាគ៌ាបដិវត្តន៍របស់អគ្គមគ្គុទេស Nguyen Ai Quoc គឺជាស្នាដៃមួយដែលមានតម្លៃពិសេស ហើយកត់សម្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការយល់ដឹង និងការត្រិះរិះខាងនយោបាយ និងមាគ៌ាបដិវត្តន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងប៉ូន្មានទសវត្សរ៍ដើមសតវត្សទី ២០។ នៅក្នុងស្នាដៃ "មាគ៌ាបដិវត្តន៍" ការរំដោះជាតិត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចទៅនឹងការរំដោះវណ្ណៈ និងការរំដោះមនុស្ស។ ឯករាជ្យជាតិត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងសេរីភាព និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន”។
ក្នុងឱកាសនេះ តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលលោកប្រធានហូជីមិញ ក៏បានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍រូបថតដែលបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកនូវសកម្មភាពកិច្ចការក្នុងស្រុក និងកិច្ចការបរទេស ក៏ដូចជាពេលវេលានៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅក្នុងវិមានប្រធានរដ្ឋ ជាកន្លែងដែលលោកបានរស់នៅ និងធ្វើការអស់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៥៤ ដល់ឆ្នាំ ១៩៦៩៕